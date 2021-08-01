Милованов написав заяву в поліцію на Данилюка

Політики після інциденту не зустрічалися і не розмовляли

Радник глави Офісу президента, голова наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов написав заяву в поліцію на екссекретаря РНБО, ексміністра фінансів Олександра Данилюка за фактом бійки, яка виникла між ними на дні народження Данилюка. Про це Милованов повідомив «Обозревателю».

Видання зазначає, що політики після інциденту не зустрічалися і не розмовляли.

«Так, я писав заяву. Найняв адвокатів, вони вирішують подальші юридичні дії. Данилюка не допустили до конкурсу. Останні події показали, що рішення правильне», – заявив Милованов.

Данилюк зі свого боку заявив, що конфлікту з Миловановим у нього немає, оскільки той «не є суб'єктом».

«Його фактично призначили керівником комісії. Іншим членам дзвонили з офісу і просто сказали, хто буде її очолювати. Милованов – інструмент», – вважає ексміністр.

Данилюк висловив упевненість, що правда на його боці.

«Із поліцією діятиму за законом. У них [в Офісі президента] своя справа, а у мене своя. Вони мене бояться. Тому нехай думають», – заявив він.

Нагадаємо, що ексміністр фінансів України та колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк 30 липня під час святкування свого дня народження побився з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки, ексміністром фінансів Тимофієм Миловановим.

Після бійки Милованов назвав Данилюка неадекватним, та закликав не допускати його до державної служби.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани.

Глава цієї комісії – Милованов.

Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб. Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.

До слова, нещодавно Данилюк розказав, як Зеленський відмовлявся готуватися до зустрічі з Макроном.

Читайте також інтерв'ю: