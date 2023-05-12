П'ять методів збереження молодості без хірургічного втручання: поради лікарки

Практика йоги для обличчя може допомогти зняти напругу, зміцнити м'язи та покращити кровообіг

Ботокс, філери та косметична хірургія є популярними методами боротьби з ознаками старіння. Однак ці процедури не є безпечними й можуть призвести до ризику розвитку побічних ефектів, таких як інфекції, біль та утворення рубців. Про це повідомляє лікарка загальної практики та директорка приватної медичної компанії у Лестері Асія Маула, у dailymail.co.uk.

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Йога для обличчя

Практика йоги для обличчя може допомогти зняти напругу, зміцнити м'язи та покращити кровообіг. Виконання вправ, що активізують м'язи обличчя, може допомогти підтягнути шкіру. Це пов'язано з тим, що йога для обличчя сприяє покращенню кровообігу, що сприяє виробленню колагену – білка, що підтримує шкіру та інші тканини.

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Щоб побачити результати, експерти рекомендують займатися йогою для обличчя двічі на день: вранці та ввечері. Достатньо п'яти хвилин та вибрати три-чотири позиції, які можна виконувати по 30 секунд кожна, після швидкої розминки.

Для розминки можна відкрити щелепу, наче ви позіхаєте, а потім підняти очі вгору, не рухаючи чолом, затриматися на 10 секунд і повторити. Одну з поз можна виконати, відвівши підборіддя убік і трохи піднявши його, стиснувши губи в поцілунку, утримуючи цю позу протягом 10 секунд і потім поміняти бік, щоб повторити вправу.

Гіпербарична оксигенотерапія

Гіпербарична оксигенація – це процедура, що використовує підвищений тиск для насичення організму киснем. Проводиться у спеціальній барокамері.

За словами Асії Маул, оксигенотерапія є ще одним зі способів омолодження шкіри. Оскільки повітря, яким ми дихаємо, складається лише на 20 відсотків із кисню, то завдяки гіпербаричній оксигенотерапії можна вдихати 100% кисню.

За словами лікарки, чистий кисень, надаваний під тиском, може покращити вироблення колагену, зменшити тонкі лінії та зморшки на шкірі, а також покращити кровообіг. Крім косметичних ефектів, така терапія також покращує концентрацію, пам'ять та еластичність шкіри, та зменшує пігментні плями, в'ялість та пошкодження клітин.

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Проведення часу на вулиці

Сонячне проміння може допомогти уникнути зморшок. Адже сонце дає вітамін D, який необхідний кісткам, зубам та м'язам. За словами Асії Маул, вітамін D відіграє роль у регулюванні імунної системи та зменшенні запалення, що може допомогти уповільнити процес старіння.

Нагадаємо, що варто використовувати сонцезахисний крем, адже при довготривалому впливі УФ-випромінювання сонця на шкіру може відбуватися пошкодження ДНК в клітинах, що викликає рак шкіри та прискорене старіння шкіри.

Акупунктура

Акупунктура – це метод лікування, що походить з традиційної китайської медицини. Цей метод полягає в введенні тонких голок у певні точки на тілі з метою стимулювання природних процесів зцілення організму.

Теоретично, процедура працює через створення травми на шкірі, що стимулює фібробласти (також відомі як клітини, що загоюють) виробляти колаген, який зміцнює та розгладжує шкіру. Крім того, процес також запускає вироблення еластину, що допомагає зберігати пружність шкіри. Після кількох сеансів, обвислі м'язи можуть стати більш підтягнутими та тонізованими. Зазвичай необхідно провести шість або більше сеансів, щоб побачити ефект омолодження.

Сон

Щоб зберегти молодий вигляд, необхідно спати достатню кількість часу. Недосипання може призвести до тимчасових темних кіл під очима, опухлості повік та блідості шкіри, що є добре відомими негативними наслідками для зовнішнього вигляду.

Згідно з дослідженням Каліфорнійського університету, проведеного 2015 року, крім цього косметичного ефекту, недостатній сон може прискорити старіння клітин організму.