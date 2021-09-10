МОЗ оновив стандарти медичної допомоги пацієнтам з Covid-19: що змінилося

У МОЗ стверджують, що зміни відбуваються з урахуванням оновлених рекомендацій ВООЗ, СDC, ЕCDC

Правила стосуються в першу чергу медиків та оточення хворого

Міністерство охорони здоров'я оновило стандарти надання медичної допомоги пацієнтам з Covid-19. Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Зокрема, зміни розширюють перелік осіб, яким проводитимуть попереднє скринінгове обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів та/або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА.

Це медичні працівники, які надають медичну допомогу та/або доглядають за пацієнтами, хворими на Covid-19; працівники лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими від пацієнтів, хворих на Covid-19; працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, у тому числі взятті зразків; інші медичні та фармацевтичні працівники.

Також тестування будуть проводити пацієнтам, що потребують планової госпіталізації, та не мають ознак тяжкого гострого респіраторного синдрому та/або інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ); соціальним працівникам; працівникам Національної поліції України, Служби безпеки президента України, Управління державної охорони та інші особи, які контактують із президентом України; працівникам Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України; працівниками Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Окрім цього попереднє скринінгове обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2 проводитимуть призовникам, військовослужбовцям; працівникам закладів закритого типу; особам, які перетинають контрольні пункт в’їзду-виїзду; особам, які мають бути протестовані у ході розслідування спалаху захворюваності.

У МОЗ зазначили, що у випадку, якщо немає можливості провести експрес-тестування з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2, осіб із перших п’яти категорій у списку вище тестуватимуть із використанням методу ПЛР.

Окрім цього змінами передбачено, що лікар, який надає медичну допомогу в амбулаторних умовах, повинен інформувати центр контролю та профілактики захворювань МОЗ за адміністративно-територіальною належністю про результат лікування та/або припинення самоізоляції осіб, які підлягали визначенню підтвердженого випадку Covid-19, не пізніше ніж через 1 день від дати, коли він стане відомим.

Раніше у лікарів на це було три дні.

Моніторинг та спостереження за контактними особами встановлюється на період 14 днів від останнього контакту із підтвердженим або ймовірним випадком, незалежно від того, чи була контактна особа вакцинована проти Covid, чи ні.

Контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто перехворів на Covid-19 протягом останніх 6 місяців (з документальним підтвердженням), за відсутності симптомів не мають самоізолюватися.

Якщо ж симптоми Covid-19 з’являються, особа має пройти обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів та/або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА (а в разі неможливості - методом ПЛР) та самоізолюватися до отримання результату обстеження. Якщо він позитивний, щодо особи вживаються всі заходи як до такої, яка має Covid-19.

Контактні особи, незалежно від того є в них симптоми чи немає, мають пройти тестування на 5-7 день після контакту та перебувати на самоізоляції. Припинити самоізоляцію можна при отриманні негативного результату тесту.

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