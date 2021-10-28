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    МОЗ прибрав слово «добровільна» з дорожньої карти вакцинації

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    МОЗ своїм наказом виключив з дорожньої карти вакцинації положення про те, що вакцинація в Україні від Covid-19 є добровільна - МОЗ прибрав слово «добровільна» з дорожньої карти вакцинації
    МОЗ своїм наказом виключив з дорожньої карти вакцинації положення про те, що вакцинація в Україні від Covid-19 є добровільна
    фото: glavcom.ua

    З документа видалено абзац розділу, в якому було зазначено, що «вакцинація від коронавірусу в Україні буде добровільною для всіх груп населення та професій»

    Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни до дорожньої карти з вакцинації, де було зазначено, що щеплення є добровільними. Наказ опубліковано на сайті відомства.

    З документа видалено абзац розділу, в якому було зазначено, що «вакцинація від коронавірусу в Україні буде добровільною для всіх груп населення та професій». На це звернув увагу юрист та представник України у Венеційській комісії 2013–2017 роках Володимир Пилипенко.

    «Вчора МОЗ України своїм наказом виключив з дорожньої карти вакцинації положення про те, що вакцинація в Україні від Covid-19 є добровільна. Цікаво, що далі?», – риторично запитав у Facebook Пилипенко.

    Видання «Кореспондент» додає, що також видалена частина тексту про те, що зараз точно невідомо, чи зменшує Covid-вакцинація ризики передачі інфекції між тими, хто щеплений, та тими, хто не імунізований.

    У документі наголошується, що ефективність вакцин від коронавірусної хвороби, які зараз проходять клінічні випробування та перебувають на фінальних стадіях випробувань, вимірюється у здатності запобігти госпіталізації у зв'язку з розвитком Covid-19, тяжкої форми хвороби або смертності внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом.

    До слова, головний санлікар пояснив, чому список «червоних» областей розширюватиметься.

    Також Україна оновила добовий рекорд щеплень від коронавірусу.

    Як відомо, за минулу добу в Україні виявили максимум нових Covid-хворих – понад 26 тисяч.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація
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    МОЗ прибрав слово «добровільна» з дорожньої карти вакцинації