Україна оновила добовий рекорд щеплень від коронавірусу

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 9,5 млн людей

У середу, 27 жовтня, в Україні встановлено новий рекорд Covid-щеплень: за добу вакциновано майже 292 тис. українців. Про це інформує пресцентр МОЗ.

Зазначається, що напередодні майже 292 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали майже 212,7 тис. осіб, повністю імунізовані – 79,3 тис. осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою – 9,5 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7,2 млн осіб. Загалом проведено майже 16,8 млн щеплень.

МОЗ наголошує, що 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

До слова, за минулу добу в Україні виявили максимум нових Covid-хворих –понад 26 тисяч.

Зазначимо, в Україні будуть випробовувати дві нові вакцини від Covid-19.

Також повідомлялося, що з 30 жовтня ще сім областей перейдуть в «червону» зону карантину.

До слова, США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.