  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Україна оновила добовий рекорд щеплень від коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Напередодні&nbsp;вакциновано майже 292 тис. українців - Україна оновила добовий рекорд щеплень від коронавірусу
    Напередодні вакциновано майже 292 тис. українців
    фото: glavcom.ua

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 9,5 млн людей

    У середу, 27 жовтня, в Україні встановлено новий рекорд Covid-щеплень: за добу вакциновано майже 292 тис. українців. Про це інформує пресцентр МОЗ.

    Зазначається, що напередодні майже 292 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали майже 212,7 тис. осіб, повністю імунізовані – 79,3 тис. осіб.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою – 9,5 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7,2 млн осіб. Загалом проведено майже 16,8 млн щеплень.

    МОЗ наголошує, що 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

    43_15

    До слова, за минулу добу в Україні виявили максимум нових Covid-хворих –понад 26 тисяч.

    Зазначимо, в Україні будуть випробовувати дві нові вакцини від Covid-19.

    Також повідомлялося, що з 30 жовтня ще сім областей перейдуть в «червону» зону карантину.

    До слова, США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна оновила добовий рекорд щеплень від коронавірусу