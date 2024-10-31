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МОЗ розглядає включення до обов'язкових щеплень ще однієї вакцини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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МОЗ розглядає включення до обов'язкових щеплень ще однієї вакцини
За останні роки рівень охоплення традиційними та обов'язковими щепленнями зростає
фото: koda.gov.ua

Питання введення вакцини проти грипу до календаря обов'язкових щеплень прямо залежить від того, на скільки високі рівні охоплення щепленнями є в тій, чи іншій країні

Питання введення вакцини проти грипу до календаря обов'язкових щеплень в Україні обговорюється. Про це заявив керівник національної програми імунізації МОЗ Олександр Заіка в ефірі телемарафону.

«Насправді питання введення вакцини проти грипу до календаря обов'язкових щеплень є дискусійним, воно обговорюється. Воно прямо залежить від того, на скільки високі рівні охоплення традиційними обов'язковими календарними щепленнями є в тій, чи іншій країні. Зараз ми спостерігаємо, що за останні роки рівень охоплення цими традиційними та обов'язковими щепленнями, зростає», – розповів Заіка.

За його словами, можна говорити про введення нових вакцин в календарі.

«Але, що це будуть за вакцини – це вже буде нам говорити національна технічна група експертів з імунопрофілактики і ми будемо приймати такі рішення, запроваджувати нові вакцини, користуючись звичайно науковими даними…Питання вакцинації та введення її як обов'язкової також розглядається і я сподіваюся, що також ця вакцинація від грипу з'явиться обов'язково в календарі», – сказав Заіка і нагадав, .що зараз щеплення від грипу є рекомендованою процедурою. 

Нагадаємо, в Україні почав діяти механізм профілактичної вакцинації проти грипу, яку можуть проводити працівники аптек. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що щеплення можна буде робити виключно в тих аптеках України, які пройшли перевірку комісії та отримали спеціальну ліцензію.

У Міністерстві охорони здоров’я рекомендують вакцинуватися проти грипу до початку зростання захворюваності – у період від вересня до жовтня, адже так завчасно організм зможе сформувати імунітет та достатню кількість захисних антитіл. Однак за бажанням щеплення проти грипу можна зробити в будь-який час, незалежно від наявного епідеміологічного стану.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я грип вакцинація

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