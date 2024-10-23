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Центральну МСЕК буде ліквідовано. Ляшко озвучив терміни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Центральну МСЕК буде ліквідовано. Ляшко озвучив терміни
Уряд доручив Ляшку не пізніше ніж до 1 листопада внести всі необхідні документи, щоб завершити реформу ліквідації МСЕК
фото з відкритих джерел

Очільник МОЗ: «Керівники МСЕК після звільнення не мають очолювати медзаклади»

Центральну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Про це на брифінгу щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій та виконання рішення РНБО України щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає «Укрінформ».

Ляшко пояснив, що його позиція полягає в тому, щоб адміністрація МСЕК у подальшому не могла перейти на керівні адмінпосади в інші лікарняні установи.

Уряд доручив міністру не пізніше ніж до 1 листопада внести всі необхідні документи, щоб завершити реформу ліквідації МСЕК і запровадження нової моделі.

Нагадаємо, на тлі низки корупційних скандалів із медико-соціальними експертними комісіями та зловживаннями посадовців з отриманням інвалідності міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що «абсолютно підтримує»  рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року та повну цифровізацію проходження всіх етапів.  За словами Ляшка, «розуміючи поточні проблеми», торік МОЗ розпочало перевірку обґрунтованості рішень МСЕК про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, що були прийняті у період дії воєнного стану.

Учора, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Про це йдеться в указі президента №732/2024. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згідно з указом, Пенсійний фонд, Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Служба безпеки у тижневий строк проведуть аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів. 

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК. 

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Теги: Олег Ляшко Міністерство охорони здоров'я медична реформа корупція корупція в Україні

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