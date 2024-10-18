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Київ посилює контроль за обігом продукції через випадки грипу птиці в області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київ посилює контроль за обігом продукції через випадки грипу птиці в області
фото ілюстративне

Люди інфікуються вірусом переважно при контакті з домашньою птицею

У Києві буде посилений контроль за обігом продукції птахівництва через випадки пташиного грипу в області. Відповідне рішення було прийнято під час засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при КМДА, повідомляє Держпродспоживслужба.

«Посилення контролю пов’язане із загостренням епізоотичної ситуації, зокрема, випадку грипу птиці серед диких перелітних птахів у с. Мала Сквирка Фурсівської сільської територіальної громади Білоцерківського району Київської області. Там, у 4 лебедів, виявлених на річці Сквирка, при молекулярно-генетичних дослідженнях виявлено РНК вірус грипу типу А субтипу H5N1», – йдеться у повідомленні.

Грип птиці – висококонтагіозна гостра вірусна інфекція, яка вражає органи дихання та травлення і може призвести до смерті як птаха, так і людини. Природним резервуаром вірусу є дикі птахи, особливо перелітні водоплавні – дикі качки, крячки, лебеді, чайки, у яких захворювання може перебігати безсимптомно. Вірус виділяється у навколишнє середовище зі слиною, носовим секретом і послідом.

Люди інфікуються вірусом переважно при контакті з домашньою птицею (живою або мертвою) або з її послідом та кров’ю (зокрема, на ринках живої птиці). Випадків передачі вірусу від людини до людини на даний момент не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що у Білоцерківському районі виявлено пташиний грип. Як зазначається, вірус могли принести перелітні лебеді.

Теги: інфекція птахи вірус Держпродспоживслужба

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