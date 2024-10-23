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Бджоли проти меду? Міністр, якому підзвітні скандальні МСЕКи, розказав, як він з ними бореться

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Бджоли проти меду? Міністр, якому підзвітні скандальні МСЕКи, розказав, як він з ними бореться
Ляшко заявив, що підтримує рішення РНБО, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року та повну цифровізацію проходження всіх етапів
фото: Віктор Ляшко, Facebook

Очільник МОЗу заявив, що всі, хто допомагає «неправомірно отримати довідки або перешкоджає їх отриманню тим, хто справді цього потребує, мають понести відповідальність»

На тлі низки корупційних скандалів із медико-соціальними експертними комісіями та зловживаннями посадовців з отриманням інвалідності міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що «абсолютно підтримує»  рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року та повну цифровізацію проходження всіх етапів. Про це Віктор Ляшко написав у Facebook.

За словами Ляшка, «розуміючи поточні проблеми», торік МОЗ розпочало перевірку обґрунтованості рішень МСЕК про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, що були прийняті у період дії воєнного стану.

«Загалом відбулося три раунди перехресних перевірок, під час яких були переглянуті понад 90 тисяч справ. Також ми активізували взаємодію з правоохоронними органами. Опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ», – повідомив очільник МОЗ.

Також МОЗ активізувало взаємодію з правоохоронними органами. «Опрацьовано близько 19 тисяч медико-експертних справ. Результати цієї співпраці ми бачимо останнім часом у ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання і вручення підозр», – зазначив Ляшко. 

Однак ці результати не є достатніми, тому ухвалено відповідні кадрові рішення – звільнено керівників Центральної МСЕК МОЗ, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова та працівників МОЗ, які відповідали за цей напрямок, пояснив Ляшко.

Очільник МОЗу  також заявив, що всі, хто допомагає «неправомірно отримати довідки або перешкоджає їх отриманню тим, хто справді цього потребує, мають понести відповідальність». 

Міністр охорони здоров'я повідомив, що медико-соціальні експертизи проводитимуться в кластерних і надкластерних лікарнях, що дасть змогу вирішити достатню кількість кадрів.

«Медико-соціальна експертиза проводитиметься в кластерних і надкластерних лікарнях, що разом з іншими запропонованими рішеннями дасть змогу вирішити достатню кількість кадрів, запровадити цифрові рішення, змінити порядок фінансування і забезпечити необхідну безбар'єрність», – пояснив Ляшко, додавши, що  наразі триває громадське обговорення презентованого кілька тижнів тому законопроєкту. 

Міністр пообіцяв «детально звітувати про кожен етап та його результати».

В Україні МСЕК перебувають у віданні МОЗ і утворюються за таким територіальним принципом:

  • обласні;
  • центральні міські у м. Києві;
  • міські, міжрайонні, районні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Про це йдеться в указі президента №732/2024.

Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згідно з указом, Пенсійний фонд, Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Служба безпеки у тижневий строк проведуть аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів. 

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК. 

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Теги: Міністерство охорони здоров'я мобілізація медична реформа Віктор Ляшко

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