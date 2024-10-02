Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Паломництво хасидів до Умані: МОЗ підготувався на випадок спалаху епідемії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Паломництво хасидів до Умані: МОЗ підготувався на випадок спалаху епідемії
Фахівці МОЗ постійно моніторять інфекційну захворюваність в Умані
фото: Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ

За даними ВООЗ, у країнах, із яких прибувають паломники, фіксуються випадки поліовірусу

В Умані Черкаської області, куди щороку на Рош га-Шана з’їжджаються тисячі хасидів, фахівці працюють над забезпеченням  санітарного та епідемічного благополуччя населення. Про це повідомила Державна установа «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Зокрема, фахівці перевірили готовність госпітальної бази в Умані на випадок ускладнення санітарно-епідемічної ситуації. Крім того, у вересні цього року відбулися тренувальні заняття з відпрацювання алгоритму дій медичних закладів Умані на випадок виникнення особливо небезпечних інфекцій, зокрема тих, що мають міжнародне значення.

Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ постійно моніторить та аналізує інфекційну захворюваність в Умані.

Фахівці МОЗ постійно моніторять інфекційну захворюваність в Умані
Фахівці МОЗ постійно моніторять інфекційну захворюваність в Умані
фото: Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ

«У зв’язку з тим, що за даними ВООЗ, у країнах, із яких прибувають паломники, фіксуються випадки циркулюючого поліовірусу вакцинного походження, ДУ «Черкаський ОЦКПХ МОЗ» визначив шість місць відбору для проведення досліджень стічних вод, відкритих водоймищ, питної води та ґрунту для визначення інтенсивності циркуляції ентеровірусів на території місць паломництва, їх типового складу, наявності «диких» поліовірусів та оцінки ефективності роботи очисних споруд», – йдеться в повідомленні.

Організовано проведення лабораторно-інструментального моніторингу об’єктів зовнішнього середовища (питної води, харчових продуктів, атмосферного повітря, ґрунту, води водойм), радіаційного фону тощо.

В Умані рганізовано проведення моніторингу питної води, харчових продуктів, атмосферного повітря, ґрунту, водойм, радіаційного фону тощо
В Умані рганізовано проведення моніторингу питної води, харчових продуктів, атмосферного повітря, ґрунту, водойм, радіаційного фону тощо
фото: Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ

Також фахівці провели дезінфекційні заходи в осередках інфекційних хвороб та профілактичні дератизаційні, дезінсекційні й дезінфекційні роботи на об’єктах, задіяних в обслуговуванні паломників, загальною площею понад 12 000 м².

Також експерти Центру здійснюють санітарно-освітню та роз’яснювальну робота серед населення з питань профілактики інфекційних захворювань, недопущення ускладнень санітарно-епідемічної ситуації, серед декретованих контингентів проводяться лекції, бесіди тощо.

На сьогодні ускладнень санітарно-епідемічної ситуації, спалахів інфекційних захворювань у місті Умань не зареєстровано.

Нагадаємо, що станом на ранок середи, 2 жовтня, понад 30 тисяч паломників прибули до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана. 

До слова, з 23 вересня в Умані запроваджені посилені заходи безпеки у зв'язку з паломництвом хасидів під час святкування Рош га-Шана. 

Як відомо, щороку Умань стає місцем паломництва для хасидів, які приїжджають на могилу цадика Нахмана – засновника брацлавського хасидизму. Традиція збиратись саме тут існує з кінця XVIII століття і щороку приваблює паломників з усього світу, насамперед з Ізраїлю, США та Європи.

Рош Га-Шана, який розпочнеться 2 жовтня з заходом сонця, є одним із найважливіших свят в єврейському календарі. Це перший день єврейського нового року, що припадає на 1-2 тишрея за єврейським календарем. Святкування включає молитви, обрядову трапезу та особливі традиції, серед яких – звук шофара (ритуального баранячого рогу), споживання яблук з медом як символу солодкого нового року та молитви біля водойм для спокутування гріхів.

Кульмінаційний момент для хасидів в Умані – молитва на могилі цадика Нахмана, де вважається, що їхні молитви мають особливу силу. Святкування триває кілька днів і супроводжується як релігійними обрядами, так і веселощами, оскільки Рош Га-Шана символізує новий початок і надію на благословення на прийдешній рік.

Місцева влада та правоохоронні органи забезпечують безпеку та координацію дій, аби святкування пройшли безпечно для всіх учасників та місцевого населення.

Читайте також:

Теги: Міністерство охорони здоров'я хасиди Умань єврейський Новий рік Черкащина епідемія Рош Га-Шана

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейські лікарні відмовляють українцям, бояться отримати наші інфекції
Мікробіолог Олена Мошинець: Українські штами «зламали» останній суперантибіотик Здоров'я нації
28 вересня, 20:30
Інцидент стався з військовим Анатолієм Гончаренком – добровольцем, який служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, але нині демобілізувався за сімейними обставинами
У Смілі бандит пригрозив сім’ї військового розправою. Нардеп Рудик звернувся до МВС
10 вересня, 09:51
Раніше ізраїльська сторона зверталася до молдавської і попросила виділити чартери для приїзду хасидів
Молдова заборонила хасидам проїзд своєю територією в Україну
10 вересня, 01:19
Під час відзначення хасидами-паломниками свята Рош Га-Шана в Умані, 24 вересня 2022 року
Черкаська ОВА звернулася до хасидів з проханням напередодні Рош га-Шана
10 вересня, 23:13
11 вересня поліцейські затримали підозрюваного у побитті військового у Смілі
Побиття військового у Смілі: суд відправив підозрюваного під варту
11 вересня, 18:10
Молдова заборонила хасидам проїзд своєю територією в Україну
МЗС України закликало хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана
12 вересня, 16:20
Понад півтори тисячі паломників прибули в Умань
Відсьогодні в Умані запрацював особливий режим пересування містом: деталі
23 вересня, 16:10
Хасиди зустрічатимуть 5785 рік від створення світу
Хасиди з’їжджаються до Умані на святкування юдейського нового року
29 вересня, 18:55
Рош га-Шана – це не тільки день створення світу, а й день суду
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання
Сьогодні, 06:00

Здоров'я

Паломництво хасидів до Умані: МОЗ підготувався на випадок спалаху епідемії
Паломництво хасидів до Умані: МОЗ підготувався на випадок спалаху епідемії
Стійкість до антибіотиків. Мікробіологиня назвала інфекції, які захопили українські шпиталі
Стійкість до антибіотиків. Мікробіологиня назвала інфекції, які захопили українські шпиталі
Мікробіолог пояснила, чому європейські лікарні стороняться пацієнтів з України
Мікробіолог пояснила, чому європейські лікарні стороняться пацієнтів з України
Уряд оновив ліцензійні умови для виробників ліків з медичного канабісу
Уряд оновив ліцензійні умови для виробників ліків з медичного канабісу
Прогноз магнітних бур на 1-3 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-3 жовтня: якою буде сонячна активність
Стійкість до антибіотиків в українських військових. Мікробіологиня назвала ключову помилку лікарів
Стійкість до антибіотиків в українських військових. Мікробіологиня назвала ключову помилку лікарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2024
13K
Прогноз магнітних бур на 1-3 жовтня: якою буде сонячна активність
12K
Росія окупувала Вугледар – DeepState
11K
Навіщо Путін вирішив роздавати землі Криму
11K
Розстріл військовополонених на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста

Новини

Ізраїль ударив по об’єктах «Хезболли» та обстріл Харківщини: головне за ніч
Сьогодні, 07:50
Сонячно та до 21°C тепла: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 05:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Вчора, 22:38
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Вчора, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua