Паломництво хасидів до Умані: МОЗ підготувався на випадок спалаху епідемії

За даними ВООЗ, у країнах, із яких прибувають паломники, фіксуються випадки поліовірусу

В Умані Черкаської області, куди щороку на Рош га-Шана з’їжджаються тисячі хасидів, фахівці працюють над забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя населення. Про це повідомила Державна установа «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Зокрема, фахівці перевірили готовність госпітальної бази в Умані на випадок ускладнення санітарно-епідемічної ситуації. Крім того, у вересні цього року відбулися тренувальні заняття з відпрацювання алгоритму дій медичних закладів Умані на випадок виникнення особливо небезпечних інфекцій, зокрема тих, що мають міжнародне значення.

Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ постійно моніторить та аналізує інфекційну захворюваність в Умані.

Фахівці МОЗ постійно моніторять інфекційну захворюваність в Умані фото: Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ

«У зв’язку з тим, що за даними ВООЗ, у країнах, із яких прибувають паломники, фіксуються випадки циркулюючого поліовірусу вакцинного походження, ДУ «Черкаський ОЦКПХ МОЗ» визначив шість місць відбору для проведення досліджень стічних вод, відкритих водоймищ, питної води та ґрунту для визначення інтенсивності циркуляції ентеровірусів на території місць паломництва, їх типового складу, наявності «диких» поліовірусів та оцінки ефективності роботи очисних споруд», – йдеться в повідомленні.

Організовано проведення лабораторно-інструментального моніторингу об’єктів зовнішнього середовища (питної води, харчових продуктів, атмосферного повітря, ґрунту, води водойм), радіаційного фону тощо.

В Умані рганізовано проведення моніторингу питної води, харчових продуктів, атмосферного повітря, ґрунту, водойм, радіаційного фону тощо фото: Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ

Також фахівці провели дезінфекційні заходи в осередках інфекційних хвороб та профілактичні дератизаційні, дезінсекційні й дезінфекційні роботи на об’єктах, задіяних в обслуговуванні паломників, загальною площею понад 12 000 м².

Також експерти Центру здійснюють санітарно-освітню та роз’яснювальну робота серед населення з питань профілактики інфекційних захворювань, недопущення ускладнень санітарно-епідемічної ситуації, серед декретованих контингентів проводяться лекції, бесіди тощо.

На сьогодні ускладнень санітарно-епідемічної ситуації, спалахів інфекційних захворювань у місті Умань не зареєстровано.

Нагадаємо, що станом на ранок середи, 2 жовтня, понад 30 тисяч паломників прибули до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана.

До слова, з 23 вересня в Умані запроваджені посилені заходи безпеки у зв'язку з паломництвом хасидів під час святкування Рош га-Шана.

Як відомо, щороку Умань стає місцем паломництва для хасидів, які приїжджають на могилу цадика Нахмана – засновника брацлавського хасидизму. Традиція збиратись саме тут існує з кінця XVIII століття і щороку приваблює паломників з усього світу, насамперед з Ізраїлю, США та Європи.

Рош Га-Шана, який розпочнеться 2 жовтня з заходом сонця, є одним із найважливіших свят в єврейському календарі. Це перший день єврейського нового року, що припадає на 1-2 тишрея за єврейським календарем. Святкування включає молитви, обрядову трапезу та особливі традиції, серед яких – звук шофара (ритуального баранячого рогу), споживання яблук з медом як символу солодкого нового року та молитви біля водойм для спокутування гріхів.

Кульмінаційний момент для хасидів в Умані – молитва на могилі цадика Нахмана, де вважається, що їхні молитви мають особливу силу. Святкування триває кілька днів і супроводжується як релігійними обрядами, так і веселощами, оскільки Рош Га-Шана символізує новий початок і надію на благословення на прийдешній рік.

Місцева влада та правоохоронні органи забезпечують безпеку та координацію дій, аби святкування пройшли безпечно для всіх учасників та місцевого населення.