Українці зможуть отримати щеплення проти грипу в аптеках: що для цього необхідно

У Міністерстві охорони здоров’я рекомендують вакцинуватися проти грипу до початку зростання захворюваності

Право робити щеплення мають не всі працівники аптек, а лише фармацевти, які пройшли спеціальне навчання

В Україні почав діяти механізм профілактичної вакцинації проти грипу, яку можуть проводити працівники аптек. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що щеплення можна буде робити виключно в тих аптеках України, які пройшли перевірку комісії та отримали спеціальну ліцензію.

Щоб проводити вакцинацію населення, аптеки обов’язково повинні мати:

ліцензію від МОЗ на провадження господарської діяльності з медичної практики;

необхідне матеріально-технічне забезпечення;

окремо обладнане приміщення для вакцинації;

зону очікування для охочих зробити щеплення.

За даними МОЗ, наразі повністю відповідає цим вимогам лише одна аптека, яка розташована в Києві за адресою вул. Велика Васильківська, 84/20, приміщення 3.

Крім того, право робити щеплення мають не всі працівники аптек, а лише фармацевти, які пройшли спеціальне навчання і можуть надавати послугу кваліфіковано та безпечно.

У вересні 2024 року фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) провели перший фаховий курс навчання для провізорів, які виявили бажання отримати дозвіл на проведення вакцинації.

Щоб зробити щеплення проти грипу в аптеці, громадянам потрібно:

отримати рецепт на вакцину від сімейного лікаря;

звернутися в аптеку, яка має ліцензію на проведення щеплення;

придбати вакцину в аптечному пункті за власний кошт;

заповнити згоду на проведення щеплення;

отримати вакцинацію;

зачекати 30 хвилин після отримання щеплення та отримати довідку про успішну вакцинацію;

надати довідку про щеплення сімейному лікарю.

У Міністерстві охорони здоров’я рекомендують вакцинуватися проти грипу до початку зростання захворюваності – у період від вересня до жовтня, адже так завчасно організм зможе сформувати імунітет та достатню кількість захисних антитіл.

Однак за бажанням щеплення проти грипу можна зробити в будь-який час, незалежно від наявного епідеміологічного стану.

Від початку жовтня в аптечних пунктах на території України доступні препарати французького та корейського виробництва, які пройшли державний контроль якості та отримали сертифікат, повідомляють у МОЗ.

Нагадаємо, ще 170 050 доз вакцини проти грипу французького виробництва та 65 150 доз корейського виробництва пройшли державний контроль якості. Найближчим часом вони надійдуть у продаж до медзакладів та аптек.

До слова, у Києві протягом останнього тижня зареєстровано 11 184 нових випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19. Про це повідомляє ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».