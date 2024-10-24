Королі та королеви МСЕК. Чи можна вірити деклараціям чиновників після такого?

Що показав аналіз декларацій глав обласних МСЕК

В Україні не вщухає «МСЕК-скандал». Скриньку Пандори було відкрито на початку жовтня після затримання керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Після цього відгриміли «інвалідні» історії з прокурорами Хмельниччини та інших областей.

Ситуація набула шаленого резонансу і змусила втрутитися у неї президента Володимира Зеленського. Глава держави скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому 22 жовтня ухвалено низку рішень. Ключове – ліквідація медико-соціальних експертних комісій до кінця нинішнього року.

По завершенню Радбезу країна дізналася також ім’я першої кадрової «жертви» скандалу з прокурорами-інвалідами: у відставку пішов генпрокурор Андрій Костін. При цьому міністр охорони здоров’я, у віданні якого перебувають МСЕКи, вийшов сухим з води.

Напередодні старту жорсткої реформи МСЕКів «Главком» дослідив статки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. І прийшов до сумних висновків. Коштовна і тривала антикорупційна реформа, яка мала зробити прозорими заробітки і витрати державних службовців, зазнала фіаско… Чиновникам і далі вдається приховувати тіньові доходи, проте навіть зі «скромних» офіційних декларацій можна почерпнути цікаву інформацію і отримати важливі «наводки»…

Офіційні мільйонери. Топ-3

«Королевам можна все», – цим надписом на коробці, що став уже мемом, можна охарактеризувати статки керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. За підсумками декларування за 2023 рік вона виявилася найбагатшою серед своїх колег, які очолюють чи очолювали обласні МСЕКи.

Керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, за даними е-декларування, виявилася найбагатшою серед своїх колег, які очолюють обласні МСЕКи фото: Тетяна Крупа/Facebook

Зокрема, Крупа отримала 661,5 тис. грн зарплати, 166 тис. грн пенсії; інші її доходи – 1,15 млн грн. У банках посадовиця зберігала 678 тис. грн, $15,5 тис., 32,5 тис. євро; готівкою – 15,2 млн грн і $160 тис.

Сім’я голови МСЕК Хмельниччини володіє 16 будинками загальною площею 292,6 кв. м (квадратних метрів загалом для 16 будинків мало, але саме така офіційна інформація), трьома квартирами загальною площею 321,4 кв. м у Хмельницькому і 40 земельними ділянками загальною площею 33,5 га.

Схильність до розкішного життя сімейства Крупи підкреслює наявність Porsche Cayenne, 2019 року вартістю 2,5 млн грн. Авто було куплене у розпал пандемії.

Проте, якщо вірити Державному бюро розслідувань, яке підозрює Тетяну Крупу у незаконному збагаченні, декларація голови МСЕК Хмельниччини є занадто «бідною». За версією правоохоронців, у власності Крупи – нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже $2,3 млн. Жодного натяку про це в деклараціях нема.

Тетяна Крупа вже близько місяця перебуває у київському СІЗО. І тут важливо зазначити, що вона й надалі продовжує перебувати на посаді обласної МСЕК попри кримінальне переслідування. Як повідомив «Главкому» співрозмовник у Хмельницькій облраді, станом на 24 жовтня немає судової ухвали про відсторонення Крупи від займаної посади. Тому право підпису голови МСЕК керівництво ради поклало на лікаря-хірурга Юрія Бевзюка, який тривалий час є членом вказаного центру медико-соціальної експертизи.

Друге місце у рейтингу «Главкома» посіла Юлія Даниленко, яка з кінця 2022 року працює головлікарем вінницької обласної МСЕК. Згідно з її е-декларацією за минулий рік, чиновниця отримала 221,5 тис. грн зарплати. Але це лише вершина айсберга. Інші доходи декларантки склали 2,5 млн грн. З цікавого: Юлія та її чоловік Сергій задекларували 981 тис. грн доходів від ТОВ «Енера Вінниця». Фірма спеціалізується на торгівлі електроенергією. За даними аналітичної системи YouControl, «Енера Вінниця» входить до групи «Енергетичний стандарт», яку контролює російсько-український бізнесмен. Костянтин Григоришин.

На банківських рахунках керівниця МСЕК Вінниччини тримала 1 млн грн і 8,6 тис. євро, готівкою – 150 тис. грн.

Також сім’ї Даниленків належить будинок площею 196,7 кв. м у Вінниці, чотири квартири загальною площею 225,2 кв. м у Вінниці, 25 земельних ділянок загальною площею 16,1 га (з них п’ять ділянок в оренді).

Автопарк посадовиці складається з Tesla Model 3, 2019 року випуску за вкрай дивною ціною 58 тис. грн, Mitsubishi Pajero, 2016 року випуску і Mitsubishi Outlander, 2021 року випуску вартістю 750 тис. грн.

Протягом 2024 року голова МСЕК Вінниччини Юлія Даниленко активно дарувала мільйони невідомій особі фото з відкритих джерел

Крім цього, протягом 2024 року голова МСЕК Вінниччини активно дарувала гроші – всього 3 млн грн. Ім’я щасливчика, обдарованого цими мільйонами посадовиця не розкрила.

У трійку найзаможніших начальників обласних МСЕК увійшов також Володимир Решота зі Львова. Його річна зарплата склала 499 тис. грн, інші доходи – майже 4 млн грн. Ще посадовець задекларував 120,2 тис. грн пенсії.

У банках Решота зберігає 458,5 тис. грн, готівкою – 252,2 тис. грн, $15 тис., 8 тис. євро.

Сім’я голови МСЕК Львівщини володіє трьома квартирами загальною площею 216,8 кв. м у Львові і трьома земельними ділянками загальною площею 1,7 га. Є у сім’ї й автомобіль Toyota Venza, 2010 року випуску вартістю 226,5 тис. грн.

Керівник МСЕК Львівщини Володимир Решота у 2023 році придбав квартиру площею 80,6 кв. м у Львові вартістю 3,9 млн грн фото з відкритих джерел

Під час війни, у 2023 році, Володимир Решота придбав чергову квартиру площею 80,6 кв. м у Львові. Її вартість склала 3,9 млн грн. При цьому житло дісталося посадовцю за цікавою схемою: він його отримав на підставі договору про переведення боргу від громадянина Івана Думича. Ймовірно, громадянин Думич чимось заборгував перед головою МСЕК і розрахувався квартирою.

Загалом же офіційними мільйонерами окрім Крупи, Даниленко та Решоти є ще 15 головлікарів обласних МСЕК:

керівник МСЕК Кіровоградщини Володимир Бондарь : зарплата – 329,7 тис. грн, пенсія – 99,4 тис. грн, заощадження в банках – 96,4 тис. грн, готівка – 1,3 млн грн і $33 тис;

: зарплата – 329,7 тис. грн, пенсія – 99,4 тис. грн, заощадження в банках – 96,4 тис. грн, готівка – 1,3 млн грн і $33 тис; голова МСЕК Житомирщини Олександр Донець : зарплата – 410 тис. грн, інші доходи – 70 тис. грн ; у банках – 331 тис. грн, готівкою – $56,5 тис;

: зарплата – 410 тис. грн, інші доходи – 70 тис. грн ; у банках – 331 тис. грн, готівкою – $56,5 тис; очільник Центральної МСЕК Володимир Марунич (23 жовтня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що першою під ніж піде саме Центральна медико-соціальна експертна комісія. Її планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Ця установа наділена повноваженнями переглядати рішення облМСЕК): зарплата – 322,5 тис. грн, пенсія – 161,1 тис., інші доходи – 23,3 тис. грн; на рахунках у банках – 111,6 тис. грн, готівкою – 500 тис. грн і $45 тис;

(23 жовтня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що першою під ніж піде саме Центральна медико-соціальна експертна комісія. Її планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Ця установа наділена повноваженнями переглядати рішення облМСЕК): зарплата – 322,5 тис. грн, пенсія – 161,1 тис., інші доходи – 23,3 тис. грн; на рахунках у банках – 111,6 тис. грн, готівкою – 500 тис. грн і $45 тис; керівниця МСЕК Київщини Наталія Жгільова : зарплата – 398,9 тис. грн, інші доходи – 41 тис. грн, готівкою – $50 тис., ще $20 тис. позичила третім особам;

: зарплата – 398,9 тис. грн, інші доходи – 41 тис. грн, готівкою – $50 тис., ще $20 тис. позичила третім особам; очільника МСЕК Донеччини Тетяна Гончарова : зарплата – 396,6 тис. грн, пенсія – 116,8 тис. грн, інші доходи – 673,3 тис. грн; 83 тис. грн – на рахунках у банках, готівкою – 520 тис. грн;

: зарплата – 396,6 тис. грн, пенсія – 116,8 тис. грн, інші доходи – 673,3 тис. грн; 83 тис. грн – на рахунках у банках, готівкою – 520 тис. грн; керівник МСЕК Полтавщини Дмитро Паламарчук : зарплата – 844,8 тис. грн, готівкою – 200 тис. грн і $37 тис;

: зарплата – 844,8 тис. грн, готівкою – 200 тис. грн і $37 тис; очільник МСЕК Луганщини Олександр Шеїн : зарплата – 594,3 тис. грн, пенсія – 74,8 тис. грн, інші доходи – 36 тис. грн, у готівці – 80 тис грн і $35 тис;

: зарплата – 594,3 тис. грн, пенсія – 74,8 тис. грн, інші доходи – 36 тис. грн, у готівці – 80 тис грн і $35 тис; керівниця МСЕК Дніпропетровщини Наталя Абраменкова : зарплата – 477 тис. грн, інші доходи – 494 тис. грн; готівкою – 2 тис. євро і $8 тис;

: зарплата – 477 тис. грн, інші доходи – 494 тис. грн; готівкою – 2 тис. євро і $8 тис; очільниця МСЕК Запорізької області (працює з червня 2024 року, до цього очолювала Центр первинної медико-санітарної допомоги) Лілія Диріна : зарплата 1 млн грн (дохід за попереднім місцем роботи)і 93 тис. грн – інші доходи;

: зарплата 1 млн грн (дохід за попереднім місцем роботи)і 93 тис. грн – інші доходи; керівниця МСЕК Одещини Олена Станіславова : зарплата – 353,4 тис. грн, пенсія – 123,9 тис. грн; готівкою – 28 тис. грн і $15 тис;

: зарплата – 353,4 тис. грн, пенсія – 123,9 тис. грн; готівкою – 28 тис. грн і $15 тис; керівник МСЕК Тернопільщини Ігор Банадига : зарплата – 564,5 тис. грн, пенсія – 99,8 тис. грн, інші доходи – 37,1 тис. грн; на банківських рахунках – 535,5 тис. грн і $13,4 тис;

: зарплата – 564,5 тис. грн, пенсія – 99,8 тис. грн, інші доходи – 37,1 тис. грн; на банківських рахунках – 535,5 тис. грн і $13,4 тис; голова МСЕК Харківщини Ігор Зінов’єв : зарплата – 287,2 тис. грн, готівка – 810 тис. грн;

: зарплата – 287,2 тис. грн, готівка – 810 тис. грн; очільниця МСЕК Черкащини Наталія Масенко : зарплата – 430,1 тис. грн, пенсія – 90,4 тис., у банках – 849,1 тис. грн і $4,6 тис;

: зарплата – 430,1 тис. грн, пенсія – 90,4 тис., у банках – 849,1 тис. грн і $4,6 тис; керівниця МСЕК Чернівецької області Вікторія Біволаріу: зарплата – 366,5 тис. грн зарплата, готівки – $28 тис. і 14 тис. євро.

Рейтинг декларацій голів обласних МСЕК

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Окремого представлення заслуговує ще один мільйонер-«мсеківець» із Закарпаття Юрій Веклинець. Торік він відобразив «скромні» 378,6 тис. грн зарплати, 151,1 тис. грн пенсії і 12,5 тис. грн інших доходів. Готівкою посадовець зазначив 220 тисяч грн і $20 тис.

Разом із тим, пізно ввечері, 21 жовтня місцеві ЗМІ Закарпаття повідомили, що голова обласної медично-соціальної експертної комісії Веклинець добровільно пішов з посади. Мало це дивний вигляд, оскільки на хлібному місці він непорушно сидів з вересня 2017 року. А звільнятися вирішив саме у розпал «інвалідного» скандалу.

Голова МСЕК Закарпаття Юрій Веклинець, який по-тихому пішов, був викритий СБУ на хабарництві фото: Віталій Глагола/Telegram

Наступного дня, 22 жовтня СБУ пояснила таку поспішність. Спецслужба повідомила: «На Закарпатті викрито голову обласної МСЕК і трьох спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку». Джерела «Главкома» у правоохоронних органах підтвердили: ідеться саме про Юрія Веклинця. Наразі йому готують оголосити підозру.

У декларації за 2023 рік вже колишнього голови МСЕК Закарпаття зазначено, що за минулий рік його пенсія склала 151,1 тис. грн. «Главком» звернув увагу: пенсійні виплати експосадовця зросли з 2021 року (у 2020 році він отримав 80,2 тис. грн, а у 2021 році – 96,3 тис. грн). Це пов’язано з тим, що Юрій Веклинець активно судився зі Службою безпеки та Головним управлінням Пенсійного фонду в Закарпатській області за перерахунок своєї пенсії.

Як з’ясувалося, у середині серпня 2017 року Веклинець пішов із СБУ, де свого часу одержав статус учасника бойових дій. На початку 2021 року він згадав, що спецслужба не виплатила йому грошової компенсації за невикористані 42 дні додаткової відпустки як учаснику бойових дій за 2015-2017 роки. Веклинець подав до суду на СБУ і виграв справу.

Того ж 2021 року Юрій Веклинець святкував перемогу над управлінням Пенсійного фонду, якого через суди змусив перерахувати пенсію з квітня 2019 року.

Наприкінці 2023 року голова МСЕК Закарпаття знову «забив гол у ворота» Пенсійного фонду. Цього разу він добився, щоб до його пенсії додали щомісячну доплату у розмірі 2 тис. грн, починаючи з травня 2021 року.

Найбідніші. Офіційно

Офіційні доходи ще шістьох голів обласних МСЕК перебувають у категорії «400 тисяч+». Ідеться про очільницю МСЕК Рівненщини Ольгу Смолярчук (409 тис. грн сукупні доходи), голову МСЕК Івано-Франківщини Михайла Кулайця (432 тис. грн), керівницю МСЕК Миколаївщини Віру Бєлякову (518,1 тис. грн), керівника МСЕК Волині Василя Тимощука (722 тис. грн), керівниці МСЕК Сумщини Валентини П’янтківської (821,3 тис. грн) і очільника МСЕК Чернігівщини Богдана Павлюка (877 тис. грн).

Проте, як тепер доводять правоохоронці, вірити деклараціям чиновників – себе дурити.

Наприклад, що показує аналіз статків керівниці МСЕК Миколаївщини? За 2023 рік доходи Віри Бєлякової – трохи більше пів мільйона гривень (21,3 тис. грн пенсія і 496,8 тис. грн зарплата). Чиновниця ще має дві квартири площами 30,7 кв. м і 61,9 кв. м у Миколаєві, які стабільно декларує останні десять років.

Щоправда, торік у Бєлякової з’явилося житло в Одесі вартістю 1,39 млн грн. Звідки гроші на нову квартиру, здається, відповідь знайшли правоохоронні органи. 22 жовтня Офіс генпрокурора та СБУ вийшли із повідомленнями: під час обшуків за кількома адресами у керівниці Миколаївської обласної МСЕК та її сина-інтерна медичного вишу знайдено незадекларованих понад $450 тис. та колекцію ювелірних виробів. Також в офіційному релізі силовиків рядком прозвучала інформація про те, що Бєлякова «з метою приховування нелегальних прибутків оформила на свого сина три квартири».

За даними правоохоронців, голова МСЕК Миколаївщини Віра Бєлякова (на фото) з метою приховування нелегальних прибутків оформила на свого сина Олексія Максименка три квартири фото з відкритих джерел

«Главком» відшукав ці квартири. Підказкою послужила... минулорічна е-декларація голови МСЕК Миколаївщини. У ній Віра Бєлякова зробила цікавий запис: на початку травня 2023 року у неї було два договори купівлі-продажу нерухомого майна. Один із них за ціною (1,39 млн грн) відповідає придбаній квартирі в Одесі. А от іншим майном, за яке Бєлякова заплатила 1,02 млн грн, вона перестала володіти.

Віра Бєлякова відобразила в декларації інформацію, що на початку травня 2023 року у неї було два договори купівлі-продажу нерухомого майна дані з реєстру декларацій

Це ще одна квартира площею 63,2 кв. м в Одесі. 26 червня 2023 року її новим власником став син Бєлякової Олексій Максименко. Оселя йому за договором дарування.

Керівниця МСЕК переписала свою квартиру на сина-інтерна дані з реєстру нерухомості

Окрім цього, у розпал великої війни Максименко став володільцем іще двох одеських квартир площами 43,2 кв. м і 45,2 кв. м.

Місто Одеса перетворилося на «квартирний хаб» для сім’ї керівниці МСЕК Миколаївщини дані з реєстру нерухомості

Джерела «Главкома» у правоохоронних органах розповіли: Олексію Максименку 24 роки; у нього є громадянство Росії, оформлене до початку повномасштабної війни.

Те, що син голови МСЕК Миколаївщини за паспортом громадянин Росія, Віра Бєлякова і не приховувала. Чиновниця спокійно декларувала цю інформацію ще у 2015-2017 роках. Ба більше: її чоловік Геннадій Максименко також громадянин Росії.

Чоловік та син очільниці МСЕК Миколаївщини є громадянами Росії дані з реєстру декларацій

Тільки-от чоловіка Віра Бєлякова все ж відцуралася: він зник з її декларації відтоді, як жінка у 2019 році очолила МСЕК. У неї навіть була невдала спроба розлучитися з чоловіком, але з невідомих причин Бєлякова передумала.

Варто наголосити: частина з вищеописаних керівників МСЕКів пробили чергове дно – отримають пенсії за інвалідністю. А Віра Бєлякова з Миколаївщини, яка торік стала інвалідом II групи, пішла далі всіх – зробила інвалідом ще й свого 24-річного сина.

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Підсумки цієї епопеї вкрай невтішні. Історії зі статками голів обласних МСЕК завдали нокаутуючого удару системі антикорупційної реформи, на яку свого часу зробили ставку міжнародні партнери. Адже не все, що записано в електронних деклараціях посадовців, відповідає їхньому способу життя. Це визнав і новий голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик. В інтерв’ю «Главкому» він розповів, що, наприклад, декларація голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи мала найвищий показник ризику, але це не завадило їй… успішно пройти перевірку НАЗК.

«Ми ж не могли перевіряти її готівку поза межами інформації, яка була надана у декларації. НАЗК не могло прийти і подивитися, що лежить в її тумбочці», – розгублено визнає керівник Нацагентства з питань запобігання корупції.

Віталій Тараненко, Єлизавета Жабська, «Главком»