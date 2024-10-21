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Психологічні проблеми в українців: МОЗ оприлюднив невтішні дані

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Психологічні проблеми в українців: МОЗ оприлюднив невтішні дані
Цьогоріч українці втричі частіше зверталися до сімейних лікарів через психологічні проблеми, аніж торік
фото з відкритих джерел

На першому місці серед скарг пацієнтів – відчуття тривоги, нервування чи напруженості

За девʼять місяців 2024 року на первинний рівень медичної допомоги – до сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів – з питань психічного здоровʼя звернулися 353 049 пацієнтів, із них 54 464 – діти до 18 років. Це більше ніж утричі перевищує торішні показники. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Найчастіше українці зверталися з наступних причин:

  • відчуття тривоги/нервування/напруженості – 150 236 пацієнтів;
  • порушення сну – 98 043 пацієнти;
  • психологічні симптоми/скарги інші – 58 605 пацієнтів;
  • пригнічений настрій – 20 707 пацієнтів;
  • дитяча поведінка/симптоми/скарги – 15 177 пацієнтів;
  • гостра реакція на стрес – 14 531 пацієнт;
  • порушення памʼяті – 12 981 пацієнт;
  • зловживання тютюном – 10 172 пацієнти;
  • відчуття/поведінка роздратованість/злість – 6 531 пацієнт;
  • старість, відчуття/поведінка старої людини – 6 324 пацієнти.

Нагадаємо, що для держслужбовців-ветеранів відбуваються зміни у типовому положенні про службу управління персоналом. Тобто до роботи в державних органах планують залучити психолога. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина.

Як відомо, в умовах воєнного стану підтримка психологічного добробуту є вкрай важливою як для військових, так і для цивільних. Уряд України опублікував рекомендації, як отримати безоплатну фахову допомогу з ментального здоров'я

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Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я психологія хвороба психолог

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