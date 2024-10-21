Психологічні проблеми в українців: МОЗ оприлюднив невтішні дані

На першому місці серед скарг пацієнтів – відчуття тривоги, нервування чи напруженості

За девʼять місяців 2024 року на первинний рівень медичної допомоги – до сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів – з питань психічного здоровʼя звернулися 353 049 пацієнтів, із них 54 464 – діти до 18 років. Це більше ніж утричі перевищує торішні показники. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Найчастіше українці зверталися з наступних причин:

відчуття тривоги/нервування/напруженості – 150 236 пацієнтів;

порушення сну – 98 043 пацієнти;

психологічні симптоми/скарги інші – 58 605 пацієнтів;

пригнічений настрій – 20 707 пацієнтів;

дитяча поведінка/симптоми/скарги – 15 177 пацієнтів;

гостра реакція на стрес – 14 531 пацієнт;

порушення памʼяті – 12 981 пацієнт;

зловживання тютюном – 10 172 пацієнти;

відчуття/поведінка роздратованість/злість – 6 531 пацієнт;

старість, відчуття/поведінка старої людини – 6 324 пацієнти.

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