Міністерство охорони здоров’я планує реформувати МСЕК

За словами Ляшка, міністерство отримало численні скарги на роботу медико-соціальних експертних комісій

Загальна реформа МСЕК передбачає зміну медичної та соціальної частини

Міністерство охорони здоров'я отримало понад три тисячі скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

Очільник міністерства закликав людей телефонувати на гарячі лінії та повідомляти про порушення в роботі МСЕК, якщо такі є. За словами Ляшка, після отримання скарг у МСЕК відправляють перевірки для того, щоб пересвідчитись, чи скарги підтверджуються.

«Щодо Хмельницької МСЕК, наприклад, одразу за результатами скарг відправили перевірку, і було інформування голови обласної адміністрації, щоб працювали з центральною обласною МСЕК, бо ми бачимо, там були проблеми. От пропрацювали, результат усі бачили», – зазначив він.

Як наголосив чиновник, Міністерство охорони здоров’я наразі працює над реформуванням медико-соціальної експертизи. Реформа передбачає «точкові зміни», які повинні спростити процес проходження МСЕК та запобігати маніпуляціям. Також очікується загальна реформа МСЕК, яка передбачає зміну медичної та соціальної частини.

Нагадаємо, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

Згодом Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Крупу відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн 1528 гривень.

Також Служба безпеки України викрила у Харкові злочинну групу з 13 осіб, які за гроші «списували» ухилянтів з військового обліку. До організації оборудки причетний голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій обласного центру. За гроші він допомагав ухилянтам уникнути призову на підставі фіктивних довідок про інвалідність.

До слова, в Україні останніми тижнями спалахнула низка гучних корупційних скандалів, пов'язаних з роботою медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Попри громадський резонанс, реальні тюремні терміни хабарники у МСЕК досі не отримала.