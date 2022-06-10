МОЗ розповіло, як вберегтися від зараження холерою

Холера – це гостра бактеріальна інфекція, яка розвивається при вживанні продуктів харчування чи води

МОЗ розповіло про причини, наслідки та способи уникнення від зараження холерою

Через російську військову агресію, масові руйнування окупантами РФ інфраструктури, відсутність у деяких містах доступу до чистої питної води збільшується ризик поширення інфекційних захворювань.

Небезпека пов’язана з тим, що у Маріуполі та інших знищених росіянами містах через руйнування відбувається змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, відтак відбувається і забруднення колодязів.

Наразі спалахів, зокрема, як холера, не зафіксовано, проте МОЗ опублікувало інформацію про те, які є прояви інфекційного захворювання та його наслідки, а також що потрібно знати, щоб вберегтися від зараження холерою.

Холера – це гостра бактеріальна інфекція. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку у світі її виявляють у 1,3-4 мільйонів людей, з них помирають від 21 до 143 тисяч. Більшість випадків холери протікають у легкій чи помірній формі, в тяжчих – потрібне лікування антибіотиками.

Нагадаємо, раніше головна інфекціоністка України Ольга Голубовська повідомила, що на півдні України є імовірність спалаху холери. Причиною цих «воєнних інфекцій» можуть бути саме війна та голодування. Вона також зазначила, що і сам факт хронічного стресу теж може допомогти активізації різноманітних хвороб.

Також окупаційні війська закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери.