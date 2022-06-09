МОЗ запустив додаток, який дозволяє «швидкій» бачити геолокацію пацієнта

Українські медики швидкої допомоги отримають від Великої Британії можливість запустити мобільний додаток GoodSAM

В Україні запускають британський додаток GoodSAM, де медики «швидкої» будуть бачити геолокацію пацієнта та зможуть за потреби підтримувати з ним відеозв’язок, повідомляють у МОЗ.

Застосунок із точністю до 20 метрів дозволятиме бачити місцеперебування того, хто звернувся за екстреною медичною допомогою (навіть якщо ця людина не встановлюватиме додаток).

«Це надзвичайно важливо під час війни, оскільки наразі на підконтрольних Україні територіях перебуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які погано орієнтуються або не орієнтуються в місцевості, де перебувають. Через це наявні непоодинокі випадки, коли без сторонньої допомоги людина не може чітко надати свої координати, телефонуючи на 103», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за допомогою GoodSAM можна створити базу волонтерів екстреної меддопомоги та координувати їхню діяльність.

Наразі цей додаток впроваджують у регіонах України.

Раніше Вакарчук показав, як медики борються за життя дітей з Маріуполя. Також медики-іноземці можуть ставати до роботи в українських лікарнях.

Медики прифронтової лікарні показали, як приймають пологи під обстрілами (фото, відео).