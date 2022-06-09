  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
  4. МОЗ запустив додаток, який дозволяє «швидкій» бачити геолокацію пацієнта
рус
    Здоров'я

    МОЗ запустив додаток, який дозволяє «швидкій» бачити геолокацію пацієнта

    Новий додаток показує місцерозташування пацієнта з точністю до 20 метрів - МОЗ запустив додаток, який дозволяє «швидкій» бачити геолокацію пацієнта
    Новий додаток показує місцерозташування пацієнта з точністю до 20 метрів
    фото з відкритих джерел

    Українські медики швидкої допомоги отримають від Великої Британії можливість запустити мобільний додаток GoodSAM

    В Україні запускають британський додаток GoodSAM, де медики «швидкої» будуть бачити геолокацію пацієнта та зможуть за потреби підтримувати з ним відеозв’язок, повідомляють у МОЗ.

    Застосунок із точністю до 20 метрів дозволятиме бачити місцеперебування того, хто звернувся за екстреною медичною допомогою (навіть якщо ця людина не встановлюватиме додаток).

    «Це надзвичайно важливо під час війни, оскільки наразі на підконтрольних Україні територіях перебуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які погано орієнтуються або не орієнтуються в місцевості, де перебувають. Через це наявні непоодинокі випадки, коли без сторонньої допомоги людина не може чітко надати свої координати, телефонуючи на 103», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, за допомогою GoodSAM можна створити базу волонтерів екстреної меддопомоги та координувати їхню діяльність.

    Наразі цей додаток впроваджують у регіонах України.

    Раніше Вакарчук показав, як медики борються за життя дітей з Маріуполя. Також медики-іноземці можуть ставати до роботи в українських лікарнях.

    Медики прифронтової лікарні показали, як приймають пологи під обстрілами (фото, відео).

    Теги: росія окупанти медицина війна парамедики Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МОЗ запустив додаток, який дозволяє «швидкій» бачити геолокацію пацієнта