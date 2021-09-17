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    МОЗ нагадав, що в Україні дозволено комбінування вакцин Moderna та Pfizer

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    Інтервал між першою і другою дозами вакцини становитиме 28 днів - МОЗ нагадав, що в Україні дозволено комбінування вакцин Moderna та Pfizer

    Інтервал між першою і другою дозами вакцини становитиме 28 днів

    фото з відкритих джерел

    Комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним, запевнили у Міністерстві охорони здоров'я

    Міністерство охорони здоров'я України нагадало 17 вересня, що в Україні дозволено комбінування вакцин від коронавірусу Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Про це МОЗ повідомляє у Telegram.

    «У випадку, коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге – можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що МОЗ ще у липні схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини.

    «Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника», – заявили у міністерстві.

    Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів, наголосили у МОЗ.

    Комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним, запевнили у Міністерстві охорони здоров'я.

    До слова, міністр розповів, що робитимуть з вакцинами, термін придатності яких спливає.

    Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що в Україні станом на 5 вересня зберігалося майже 10 мільйонів доз різних вакцин проти коронавірусного захворювання. У деяких із них термін придатності закінчується, починаючи з жовтня.

    Наприклад, на рівні областей зберігається понад три мільйони доз вакцини AstraZeneca. За словами Кузіна, у деяких партіях цього препарату термін придатності закінчується у жовтні, листопаді та грудні.

    Також в областях близько 1,1 мільйона доз Comirnaty (Pfizer) – у неї є декілька тисяч доз, термін придатності яких закінчується у листопаді-грудні.

    За словами санлікаря, щоб максимально ефективно використати вакцини, МОЗ використовує декілька методів: перерозподіл між областями, використання вакцини з мінімальним інтервалом між першим і другим щепленням тощо.

    Раніше повідомлялось, що мільйони доз вакцини, завезеної в Україну, доведеться викинути. Вчений-біофізик Семен Єсилевський каже, що відповідальність за повільні темпи вакцинації та провал інформаційної кампанії з її просування Семен Єсилевський покладає на керівництво Міністерства охорони здоров’я. На його думку, МОЗ мав всі можливості прискорити вакцинацію щонайменше вдвічі.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я щеплення вакцинація коронавірус
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    МОЗ нагадав, що в Україні дозволено комбінування вакцин Moderna та Pfizer