МОЗ: в Україні можуть розгорнути 90 тисяч ліжок для хворих на коронавірус

Планується, що 80% ліжок будуть забезпечені киснем

В Україні коронавірус продовжує стрімко поширюватися, а кількість госпіталізованих пацієнтів збільшується з кожним днем. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я готується до розгортання додаткових ліжок для хворих на Covid-19.

Про це в ефірі телеканалу «Дом» розповів головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Міністерство охорони здоров'я постійно нарощує потужності в закладах охорони здоров'я для того, щоб надавати медичну допомогу всім хворим із коронавірусною хворобою. Сьогодні в нас є потенційний резерв до розгортання 90 тис. ліжок, і він постійно нарощується. Це та межа, яку ми поставили для розгортання і яка не матиме негативних наслідків для надання медичної допомоги хворим з іншими соматичними хворобами», – зазначив він.

Планується, що 80% цих ліжок будуть забезпечені киснем.

«Поставлена задача – 80% із цих ліжок забезпечити киснем, і вже сьогодні в регіони спрямовано субвенцію, перша – це 572 млн грн, друга – майже 900 млн грн, яка дозволить за рахунок закупівлі кисневих концентраторів розведення кисню, як газоподібного, так і рідкого, збільшити кількість точок із киснем. У нас є модель прогнозу епідемічної ситуації, яка зроблена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Ми знаємо де, в яких регіонах, коли очікувати пікові навантаження кількості госпіталізованих. Тому в нас є чіткі пріоритети в регіонах, де потрібно збільшити і до якої дати як кількість ліжок, так і кількість ліжок, підключених до кисню», – додав Ляшко.

Головний санлікар додав, що в бюджет на 2021 рік закладено щонайменше 2,6 млрд грн для закупівлі вакцини від коронавірусу.

«Я б хотів ще додатково внести деякі корективи, коли ви говорили про те, що Україна закупить на 1 млрд грн вакцини – це орієнтовний розрахунок можливої вартості вакцин, які ми будемо отримувати в рамках механізму Covax. До бюджету на 2021 рік, який був прийнятий у першому читанні, мінімум, який закладено для купівлі вакцин – це 2,6 млрд грн. Зараз Міністерство охорони здоров'я працює з Міністерством фінансів для того, щоб іще збільшити цю цифру та якомога більше закупити вакцини уже відразу після її реєстрації у світовому масштабі та перекваліфікації у Всесвітній організації охорони здоров'я», – зазначив він.

Ляшко також розповів, що зростання кількості інфікованих коронавірусом триватиме в Україні до лютого 2021 року.

«Ми прогнозуємо, що буде досить складний осінньо-зимовий період, коли зазвичай відбувається циркуляція грипу та грипоподібних захворювань. Коронавірус циркулює за схожою схемою. Тому питання в тому, що ми розраховуємо на постійне збільшення кількості випадків до лютого місяця. В лютому місяці ми розраховуємо, що буде стабілізація процесу і вже можна очікувати на позитивні тенденції щодо епідемічної ситуації», – додав заступник міністра охорони здоров'я.

Як відомо, у столичних лікарнях підготовлено 4,5 тис. ліжок для хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 512652

Хворіють 269486

Одужали 233849

Померли 9317

Копіювати код для вставки

В Україні за минулу добу, 12 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 787 людей. Це на 730 осіб більше, ніж у попередній день (11 057).