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    Події в Україні

    Лікарні «Укрзалізниці» почнуть приймати хворих на коронавірус

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    МОЗ також зобов'язалося забезпечити дорожні клінічні лікарні УЗ всім необхідним - Лікарні «Укрзалізниці» почнуть приймати хворих на коронавірус
    МОЗ також зобов'язалося забезпечити дорожні клінічні лікарні УЗ всім необхідним

    МОЗ зобов'язався профінансувати лікарням УЗ всі необхідні поточні витрати

    Міністерство охорони здоров'я домовилося з «Укрзалізницею» про лікування хворих на Covid-19 пацієнтів у відомчих лікарнях. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Міністерство також зобов'язалося забезпечити дорожні клінічні лікарні УЗ всім необхідним для ефективного та комфортного лікування пацієнтів з коронавірусом.

    «Національна служба здоров’я максимально пришвидшить підписання договорів з Центром охорони здоров’я Укрзалізниці для забезпечення фінансування дорожніх клінічних лікарень», - додали у пресслужбі УЗ.

    Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

    Крім того, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

    В Україні за минулу добу, 12 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 787 людей. Це на 730 осіб більше, ніж у попередній день (11 057).

    До слова, у світі станом на 13 листопада коронавірусом заразилися вже 53 092 605 людини. Від початку пандемії одужало 37 213 411 особи, а кількість померлих зросла до 1,299,409 людей.

    Теги: Укрзалізниця фінансування робота влада коронавірус
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