Лікарні «Укрзалізниці» почнуть приймати хворих на коронавірус

МОЗ зобов'язався профінансувати лікарням УЗ всі необхідні поточні витрати

Міністерство охорони здоров'я домовилося з «Укрзалізницею» про лікування хворих на Covid-19 пацієнтів у відомчих лікарнях. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Міністерство також зобов'язалося забезпечити дорожні клінічні лікарні УЗ всім необхідним для ефективного та комфортного лікування пацієнтів з коронавірусом.

«Національна служба здоров’я максимально пришвидшить підписання договорів з Центром охорони здоров’я Укрзалізниці для забезпечення фінансування дорожніх клінічних лікарень», - додали у пресслужбі УЗ.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Крім того, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

В Україні за минулу добу, 12 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 787 людей. Це на 730 осіб більше, ніж у попередній день (11 057).

До слова, у світі станом на 13 листопада коронавірусом заразилися вже 53 092 605 людини. Від початку пандемії одужало 37 213 411 особи, а кількість померлих зросла до 1,299,409 людей.