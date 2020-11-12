У столичних лікарнях підготовлено 4,5 тис. ліжок для хворих на коронавірус

Заповненість «коронавірусних» складає понад 50%

В комунальних медичних закладах Києва заповненість ліжок для хворих на Covid-19 становить 57%. Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації у відповідь на запит УНН.

«Місто самотужки підготувало вже майже 4450 ліжок у комунальних медзакладах. Заповненість їх сьогодні - 57%», - йдеться повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу, 11 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 931 людини. Це на 34 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 10 листопада було 965 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 47563 випадки захворювання на Covid-19.

Минулої доби до лікарень столиці госпіталізували 83 пацієнти.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, станом на 6 листопада заповненість ліжок в столиці складала 62%.

Місто підготувало майже 4 тисячі ліжок у 24 комунальних медзакладах.

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