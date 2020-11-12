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    У столичних лікарнях підготовлено 4,5 тис. ліжок для хворих на коронавірус

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    Заповненість ліжок для хворих на коронавірус зростає - У столичних лікарнях підготовлено 4,5 тис. ліжок для хворих на коронавірус
    Заповненість ліжок для хворих на коронавірус зростає
    Фото з відкритих джерел

    Заповненість «коронавірусних» складає понад 50%

    В комунальних медичних закладах Києва заповненість ліжок для хворих на Covid-19 становить 57%. Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації у відповідь на запит УНН.

    «Місто самотужки підготувало вже майже 4450 ліжок у комунальних медзакладах. Заповненість їх сьогодні - 57%», - йдеться повідомленні.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 11 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 931 людини. Це на 34 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 10 листопада було 965 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 47563 випадки захворювання на Covid-19.

    Минулої доби до лікарень столиці госпіталізували 83 пацієнти.

    Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, станом на 6 листопада заповненість ліжок в столиці складала 62%.

    Місто підготувало майже 4 тисячі ліжок у 24 комунальних медзакладах.

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    Теги: Київ лікарня епідемія коронавірус
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