Коронавірус в українській армії: від Covid-19 вже померли шість військовослужбовців



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Шостий летальний випадок стався 9 серпня у Житомирі

Станом на 9 серпня в Збройних силах України зафіксовано шість випадків смерті від коронавірусу.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

Шостий летальний випадок стався 9 серпня у Житомирі. «Житомирська область -1 працівник ЗС України (з 24.07.2020 р. перебувала на амбулаторному лікуванні за адресою проживання). У зв’язку з погіршенням стану 02.08.2020 госпіталізована в КУ ЦМЛ №1 (м. Житомир). З 03.08.2020 була підключена до апарату ШВЛ. Померла зранку 09.08.2020 р.», - йдеться в повідомленні.

Також Командування медичних сил ЗСУ повідомляє, що станом на 9 серпня на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 305 військовослужбовців. «Всього за час пандемії одужало – 681 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 795 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 172 особи», - зазначили медики.

За минулу добу у лавах української армії зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 79750

Одужали 43655

Хворіють 34216

Померли 1879

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Нагадаємо, станом на ранок 9 серпня в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусу, це на 290 випадків менше, ніж учора (1 453).