В уряді визнали: у «коронавірусному» фонді залишилось 5% коштів



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У квітні 2020 року в Україні створили спеціальний фонд, гроші з якого мали б йти на боротьбу з Covid-19 та його наслідками

У Мінфіні повідомили, що з 64.7 млрд грн залишилось лише 3.2 мільярди

У Фонді для боротьби з Covid-19 з 64.7 мільярдів гривень залишилось лише 3.2 мільярди.

Таку інформацію повідомили у Міністерстві фінансів у відповідь на запит громадської організації StateWatch.

Нагадаємо, що у квітні 2020 року в Україні створили спеціальний фонд, гроші з якого мали б йти на боротьбу з Covid-19 та його наслідками. Загальна сума фонду склала 64.7 мільярди гривень. Очікувалось, що ці гроші підуть на покращення медичної галузі, однак плани змінились.



За інформацією, яку отримала організація StateWatch від Міністерства фінансів України, станом на 16 липня 2020 року, гроші у Фонді по боротьбі з Covid-19 майже закінчились. З 64.7 млрд. грн урядом прийняті рішення на виділення 61.5 млрд. грн. Тобто, всього у фонді залишилось лише 3.2 мільярди гривень. Нижче приводимо детальну інформацію про те, на що саме витратили кошти з Фонду з боротьби з коронавірусом.





Міністерство інфраструктури отримало найбільшу частку грошей, а саме 35 млрд. грн для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування.



Міністерство охорони здоров’я отримало 8.3 млрд. грн. З них, 100 млн. грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, 2.9 млрд. грн на закупівлю лабораторного обладнання та розхідних матеріалів для проведення ПЛР тестів та на доплати медичним працівникам та 5.3 млрд. грн на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я.



Міністерство економіки отримало 7.9 млрд. грн для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.



Міністерство соціальної політики отримало близько 4 млрд. грн. З цих коштів: 1.6 млрд. грн пішли для надання допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, 2.2 млрд. грн для виплат матеріального забезпечення та страхових виплат та 233 млн. грн для здійснення страхових виплат.



Міністерство внутрішніх справ отримало 2.7 млрд. грн для надання додаткової доплати до заробітної плати військовослужбовцям та особам, що працюють в системі МВС.



Міністерству розвитку громад та територій 1.6 млрд. грн для вжиття заходів, спрямованих на здійснення будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я.



Міністерство культури отримало 1 млрд. грн для підтримки сфери культури та креативних індустрій, туризму та кіно.



Міністерство молоді та спорту отримало 475 млн. грн на розвиток спорту для осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.



Міністерство освіти і науки 52.5 млн. грн для повернення коштів, сплачених за надання послуги із проведенням пробного зовнішнього незалежного оцінювання.



Славнозвісне Державне управління справами отримало 41 млн. грн для забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров’я Державного управління справами на спалахи COVID-19.



Міністерство юстиції отримало 23.7 млн. грн для забезпечення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню спалахів COVID-19 в установах виконання покарань.



Експерти StateWatch констатують, що у той час коли в Україні пандемія коронавірусу і близько не пішла на спад, гроші що мали б рятувати від цієї пандемії – фактично закінчились. Більше того, витратили ці кошти в основному геть не на медицину, а на економічні та соціальні програми, а також на дорожні проекти.



Для розуміння, лише близько 16% коштів, що були витрачені з Фонду з боротьби з коронавірусом, пішли безпосередньо на медицину та на покращення медичної інфраструктури. Для порівняння, на будівництво доріг пішло одразу 57% від всіх витрачених коштів.

Як повідомляв «Главком», заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев запевняє, що аудит коштів «коронавірусного фонду» проводиться регулярно.