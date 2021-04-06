На Буковині від коронавірусу померла вагітна лікар-педіатр

Лікарка була на восьмому місяці вагітності й чекала первістка

У Чернівецькій області померла вагітна 28-річна лікар-педіатр КНП «Заставнівська БЛ» Мар’яна Малинник.

Про це йдеться на сайті «Медицина Буковини».

Від ускладенень коронавірусної інфекції Covid-19 померла 28-річна вагітна лікар-педіатр Мар’яна Малинник. Зазначають, що вона у 2015 році закінчила «Буковинський державний медичний університет» за спеціальністю «Педіатрія», після закінчення інтернатури була прийнята на посаду лікаря-педіатра у КНП «Заставнівська ЦРЛ».

«Привітна та щира, чудовий лікар, яка завжди спішила на допомогу своїм пацієнтам, чуйна до проблем інших, хороший фахівець своєї справи. Колектив Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та вся медична громада Чернівецької області висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправного горя – передчасної смерті лікаря-педіатра КНП «Заставнівська БЛ» Малинник Мар’яни Василівни та її ненародженої дитини», – йдеться у повідомленні.

ТСН повідомляє, що жінка захворіла на Covid-19 наприкінці березня та лікувалася вдома. Коли стан погіршився - зробила рентген. З двобічною пневмонією жінку спочатку шпиталізували до Заставнівської районної лікарні. А згодом звідти - вже у тяжкому стані доправили в обласну лікарню, одразу в реанімацію.



Там вона була на кисневій дотації. Але через три доби померла. Не вижило і дитя.



У лікарні смерть породіллі не коментують, чиновники департаменту охорони здоров’я кажуть: кесарів розтин, щоб принаймні врятувати немовля, жінці вирішили не проводити на лікарському консиліумі. Чому - не уточнюють.



«Виїжджали на місце усі медичні директори перинатального центру, вони проводили консиліум, радились зі своїми колегами з міста Києва і прийняли рішення про спостереження», - каже директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

Нагадаємо, у Дніпрі померла 28-річна породілля, у якої діагностували коронавірус.