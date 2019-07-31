На Хмельниччині з початку року 43 людини заразилися хворобою Лайма



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43 випадки хвороби Лайма зафіксовані в Хмельницькій області

Минулого року за аналогічний період це інфекційне захворювання виявили у 35 осіб

У Хмельницькій області за шість місяців 2019 року хворобу Лайма діагностували у 43 жителів області. Про це повідомляє пресслужба Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України.

Як зазначено, люди заразилися через укуси кліщів.

За словами завідувача відділенням особливо небезпечних інфекцій держустанови Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України Віталія Овчарука, цьогоріч людей, у яких через укуси кліщів діагностували цю хворобу, дещо більше, ніж минулого року.

«Минулого року за аналогічний період це інфекційне захворювання виявили у 35 осіб. Однією з причин такої різниці в цифрах може бути те, що цьогоріч кліщі в Хмельницькій області активізувалися дуже рано. Перші повідомлення про укуси почали надходити ще в кінці березня. Зараз пік активності кліщів вже пройшов. Проте скоро, а саме у вересні-жовтні, кліщі знову дадуть про себе знати. Тому, поки не опаде все листя, потрібно бути обережним», - пояснив Овчарук.

Нагадаємо, у кінці травня у Броварах, що під Києвом, фахівці районного відділу лабораторних досліджень почали реєструвати випадки хвороби Лайма.

Раніше у столиці розповіли, як убезпечити себе та своїх дітей від хвороб, які передаються кліщами.

Нагадаємо, минулого літа 554 жителі Києва стали жертвами іксодових кліщів.

Близько 20% іксодових кліщів несуть вірус хвороби Лайма, тобто кожен пятий кліщ може бути заразним.