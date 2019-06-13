Під Києвом зафіксовано спалах небезпечної хвороби



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Хвороба Лайма передається людині лише через кліщів

У кінці травня у Броварах, що під Києвом, фахівці районного відділу лабораторних досліджень почали реєструвати випадки хвороби Лайма. Наразі уже є 5 хворих, троє з яких інфіковані кліщами. Про це пише «Трибуна Бровари».

Як зазначають у відділі лабораторних досліджень, два укуси кліщами, які призвели до інфікування хворобою Лайма, сталися з 24 по 30 травня. Один із них – на дачній ділянці в селі Рожни, інший – у броварському лісі.

Уже наступного тижня, із 31 травня по 6 червня, фахівці встановили три випадки зараження бореліозом (хворобою Лайма). У лісі кліщів підчепили двоє людей. А третя особа привезла недугу з Чернігівської області.

Раніше у столиці розповіли, як убезпечити себе та своїх дітей від хвороб, які передаються кліщами.

Нагадаємо, минулого літа 554 жителі Києва стали жертвами іксодових кліщів.

Близько 20% іксодових кліщів несуть вірус хвороби Лайма, тобто кожен пятий кліщ може бути заразним.

Хвороба Лайма – небезпечне інфекційне захворювання, яке передається людині лише через кліщів, які присмоктуються до шкіри. Початкові симптоми проявляються протягом 5-11 днів після моменту укусу. Перші ознаки нагадують симптоми грипу. Місце укусу зазвичай сильно набрякає, з’являється червона пляма, може відбутись параліч лицьового нерва.

Несвоєчасне звернення до лікарів може обернутись серйозними хронічними захворюваннями: болем у суглобах, проблемами з нервовою та серцево-судинною системами, неврологічними розладами та, навіть, може стати причиною інвалідності.

Хвороба Лайма лікується антибіотиками, курс триває від 2 тижнів до 1 місяця. І це за умови, що у вас рання стадія, зазначають у ЗМІ. Щороку в Україні фіксують до 1500випадків зараження бореліозом.