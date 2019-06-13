Під Києвом зафіксовано спалах небезпечної хвороби
Хвороба Лайма передається людині лише через кліщів
У кінці травня у Броварах, що під Києвом, фахівці районного відділу лабораторних досліджень почали реєструвати випадки хвороби Лайма. Наразі уже є 5 хворих, троє з яких інфіковані кліщами. Про це пише «Трибуна Бровари».
Як зазначають у відділі лабораторних досліджень, два укуси кліщами, які призвели до інфікування хворобою Лайма, сталися з 24 по 30 травня. Один із них – на дачній ділянці в селі Рожни, інший – у броварському лісі.
Уже наступного тижня, із 31 травня по 6 червня, фахівці встановили три випадки зараження бореліозом (хворобою Лайма). У лісі кліщів підчепили двоє людей. А третя особа привезла недугу з Чернігівської області.
Раніше у столиці розповіли, як убезпечити себе та своїх дітей від хвороб, які передаються кліщами.
Нагадаємо, минулого літа 554 жителі Києва стали жертвами іксодових кліщів.
Близько 20% іксодових кліщів несуть вірус хвороби Лайма, тобто кожен пятий кліщ може бути заразним.