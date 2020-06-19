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    Здоров'я

    На Львівщині коронавірус не відступає – 142 випадки за добу

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    На Львівщині&nbsp;коронавірусну інфекцію виявлено &nbsp;у 3540 осіб - На Львівщині коронавірус не відступає – 142 випадки за добу
    На Львівщині коронавірусну інфекцію виявлено  у 3540 осіб

    У лікарні перебуває 195 осіб, з них в реанімації – 7 осіб

    На Львівщині підтверджено 3540 випадків інфікування коронавірусом, з них 112 – летальні. За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 643 ПЛР-тести, з яких 142 — позитивні. Про це повідомили у Львівській міській раді.

    Серед них з нових проб ПЛР-тестів зроблено 543, і з них 105 — позитивні. Серед них — 72 мешканці Львова. Загалом в роботу взяли 516 проб.

    Загалом коронавірусну інфекцію виявлено  у 3540 осіб, 112 людей померли, 663 пацієнти одужало.

    За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5608 осіб, госпіталізовані — 939, на амбулаторному лікуванні – 4669 осіб, виписані – 744 особи. Зараз у лікарні перебуває 195 осіб, з них в реанімації – 7 осіб, на апараті  штучної вентиляції легень – 2 особи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34984
    • Хворіють
      17966
    • Одужали
      16033
    • Померли
      985

    Станом на ранок 19 червня в Україні зафіксовано 921 новий випадкок коронавірусу, це на 92 випадки більше, ніж учора (829). Зафіксовано 19 летальних випадків (вчора 23). Загалом за весь час пандемії захворіли 34 984 людини. Загалом одужало 15 447 людей, летальних випадків – 985.

    здоров'я Львівщина медицина коронавірус
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