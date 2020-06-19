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    У світі

    У світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом

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    Померли від ускладнень Covid-19 вже 456 тисяч осіб - У світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом
    Померли від ускладнень Covid-19 вже 456 тисяч осіб

    За останню добу зареєстрували 140 тисяч нових інфікувань та 5126 смертей

    Кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі сягнула 8 мільйонів 576 тисяч. Активними залишаються 3 мільйони 607 тисяч випадків захворювання.

    Про це йдеться у даних сайту Worldometers 

    Померли від ускладнень Covid-19 вже 456 тисяч осіб, вилікувались – 4 мільйони 513 тисяч людей.

    За останню добу зареєстрували 140 тисяч нових інфікувань та 5126 смертей.

    Лідером за темпами поширення хвороби залишаються США та Бразилія – 28 та 23 тисячі відповідно за добу. За цей час в Індії зафіксували майже 14 тисяч, у Росії – 7,7 тисяч, у Пакистані – 5,3 тисяч, у Мексиці – майже 5 тисяч. 

    У четвер, 18 червня, у Бразилії померла рекордна кількість людей – 1204 особи. У Мексиці – 770 хворих, у США – 747, в Індії – 342.  

    Нагадаємо, станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж 17 червня (758).  Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужали 504 пацієнти.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34063
    • Хворіють
      17650
    • Одужали
      15447
    • Померли
      966

    Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.

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