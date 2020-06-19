У світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом



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Померли від ускладнень Covid-19 вже 456 тисяч осіб

За останню добу зареєстрували 140 тисяч нових інфікувань та 5126 смертей

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі сягнула 8 мільйонів 576 тисяч. Активними залишаються 3 мільйони 607 тисяч випадків захворювання.

Про це йдеться у даних сайту Worldometers

Померли від ускладнень Covid-19 вже 456 тисяч осіб, вилікувались – 4 мільйони 513 тисяч людей.

За останню добу зареєстрували 140 тисяч нових інфікувань та 5126 смертей.

Лідером за темпами поширення хвороби залишаються США та Бразилія – 28 та 23 тисячі відповідно за добу. За цей час в Індії зафіксували майже 14 тисяч, у Росії – 7,7 тисяч, у Пакистані – 5,3 тисяч, у Мексиці – майже 5 тисяч.

У четвер, 18 червня, у Бразилії померла рекордна кількість людей – 1204 особи. У Мексиці – 770 хворих, у США – 747, в Індії – 342.

Нагадаємо, станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж 17 червня (758). Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужали 504 пацієнти.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.