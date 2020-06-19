Сплеск коронавірусу в Києві: за добу майже сотня нових випадків Covid-19



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Із послабленням карантину спостерігається зростання кількості хворих на коронавірус

На Київщині кількість хворих на коронавірус за добу зросла на 23 особи

Станом на ранок 19 червня, у Києві підтверджено 4176 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 92 особи. За попередню добу збільшення складало 58 осіб.

З початку епідемії у Києві одужали 1286 осіб, померли 96 людей (за добу 1).

У Київській області зафіксовано 2142 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 23 особи. За попередню добу збільшення складало 41 особу. З початку епідемії одужали від коронавірусу 941 людей, померли 44 особи (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 34984 випадки Covid-19. Протягом 18 червня отримано 921 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

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Нагадаємо, станом на ранок 18 червня, у Києві було підтверджено 4084 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.

У Київській області було зафіксовано 2119 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 41 особу.