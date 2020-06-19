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    Сплеск коронавірусу в Києві: за добу майже сотня нових випадків Covid-19

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    Із послабленням карантину спостерігається зростання кількості хворих на коронавірус - Сплеск коронавірусу в Києві: за добу майже сотня нових випадків Covid-19
    Із послабленням карантину спостерігається зростання кількості хворих на коронавірус

    На Київщині кількість хворих на коронавірус за добу зросла на 23 особи

    Станом на ранок 19 червня, у Києві підтверджено 4176 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 92 особи. За попередню добу збільшення складало 58 осіб. 

    З початку епідемії у Києві одужали 1286 осіб, померли 96 людей (за добу 1).

    У Київській області зафіксовано 2142 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 23 особи. За попередню добу збільшення складало 41 особу. З початку епідемії одужали від коронавірусу 941 людей, померли 44 особи (за добу 1).

    Загалом в Україні підтверджено 34984 випадки Covid-19. Протягом 18 червня отримано 921 повідомлення про нові підтверджені випадки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34984
    • Хворіють
      17966
    • Одужали
      16033
    • Померли
      985

    Нагадаємо, станом на ранок 18 червня, у Києві було підтверджено 4084 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб. 

    У Київській області було зафіксовано 2119 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 41 особу.

    Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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