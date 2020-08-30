На Прикарпатті розгорнули додаткових шість лікарень для пацієнтів з коронавірусом



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Богородчанська, коломийська інфекційна, снятинська, тлумацька, яремчанська та бурштинська лікарні Івано-Франківської області приймають хворих з коронавірусом та підозрою

Розгорнуто 1 781 ліжко у медичних закладах Івано-Франківської області для хворих чи з підозрою на Covid-19

Богородчанська, коломийська інфекційна, снятинська, тлумацька, яремчанська та бурштинська лікарні Івано-Франківської області приймають хворих з коронавірусом та підозрою.

Про це повідомляє Суспільне.

«Ми подали в Національну службу здоров’я ще п’ять закладів, які знаходилися в другій хвилі. Це дало можливість додатково розгорнути ще 320 ліжок. У п’ятницю подали на контрактування і бурштинську лікарню. Протягом тижня ми додатково розгорнули ліжка в шести медичних закладах: богородчанська, коломийська інфекційна лікарня, снятинська, тлумацька, яремчанська, а також бурштинська лікарня. Бурштинська центральна міська лікарня вже запрацювала», – розповідає виконуючий обов’язки голови департаменту охорони здоров’я у Івано-Франківській області Володимир Дзьомбак.

Станом на п’ятницю 28 серпня розгорнуто 1 781 ліжко у медичних закладах Івано-Франківської області для хворих чи з підозрою на Covid-19.

До слова, 27 серпня затвердили нові зони епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області віднесли до «червоної зони».

Нагадаємо, станом на ранок 30 серпня в Україні зафіксовано 2 096 нових випадків коронавірусу, це на 385 випадків менше, ніж учора (2 481).

Одужали – 596 (вчора 1 055), померли – 35 (вчора 41).

Загалом одужали 56 734 особи, летальних випадків – 2 527.

У Києві виявлено хворих 109 осіб (вчора 265). Також 148 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 142) і 188 – на Львівщині (вчора 190), 198 – на Харківщині (вчора 247), 171 – в Івано-Франківській (вчора 182).

Коронавірус в Україні

Всього 119074

Хворіють 59813

Одужали 56734

Померли 2527

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Як повідомлялося, станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусу, це на 43 випадки більше, ніж учора (2 438).

Одужали – 1 055 (вчора 866), померли – 41 (вчора 48).

Загалом одужали 56 138 осіб, летальних випадків – 2 492.

У Києві виявлено хворих 265 осіб (вчора 251). Також 142 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 155) і 190 – на Львівщині (вчора 215), 247 – на Харківщині (вчора 242), 182 – в Івано-Франківській (вчора 176).