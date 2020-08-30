  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    На Прикарпатті розгорнули додаткових шість лікарень для пацієнтів з коронавірусом

    • Розсилка
    Богородчанська, коломийська інфекційна, снятинська, тлумацька, яремчанська та бурштинська лікарні Івано-Франківської області приймають хворих з коронавірусом та підозрою - На Прикарпатті розгорнули додаткових шість лікарень для пацієнтів з коронавірусом
    Богородчанська, коломийська інфекційна, снятинська, тлумацька, яремчанська та бурштинська лікарні Івано-Франківської області приймають хворих з коронавірусом та підозрою

    Розгорнуто 1 781 ліжко у медичних закладах Івано-Франківської області для хворих чи з підозрою на Covid-19

    Богородчанська, коломийська інфекційна, снятинська, тлумацька, яремчанська та бурштинська лікарні Івано-Франківської області приймають хворих з коронавірусом та підозрою.

    Про це повідомляє Суспільне.

    «Ми подали в Національну службу здоров’я ще п’ять закладів, які знаходилися в другій хвилі. Це дало можливість додатково розгорнути ще 320 ліжок. У п’ятницю подали на контрактування і бурштинську лікарню. Протягом тижня ми додатково розгорнули ліжка в шести медичних закладах: богородчанська, коломийська інфекційна лікарня, снятинська, тлумацька, яремчанська, а також бурштинська лікарня. Бурштинська центральна міська лікарня вже запрацювала», – розповідає виконуючий обов’язки голови департаменту охорони здоров’я у Івано-Франківській області Володимир Дзьомбак.

    Станом на п’ятницю 28 серпня розгорнуто 1 781 ліжко у медичних закладах Івано-Франківської області для хворих чи з підозрою на Covid-19.

    До слова, 27 серпня затвердили нові зони епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області віднесли до «червоної зони».

    Нагадаємо, станом на ранок 30 серпня в Україні зафіксовано 2 096 нових випадків коронавірусу, це на 385 випадків менше, ніж учора (2 481).

    Одужали – 596 (вчора 1 055), померли – 35 (вчора 41).

    Загалом одужали 56 734 особи, летальних випадків – 2 527.

    У Києві виявлено хворих 109 осіб (вчора 265). Також 148 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 142) і 188 – на Львівщині (вчора 190), 198 – на Харківщині (вчора 247), 171 – в Івано-Франківській (вчора 182).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      119074
    • Хворіють
      59813
    • Одужали
      56734
    • Померли
      2527

    Як повідомлялося, станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусу, це на 43 випадки більше, ніж учора (2 438).

    Одужали – 1 055 (вчора 866), померли – 41 (вчора 48).

    Загалом одужали 56 138 осіб, летальних випадків – 2 492.

    У Києві виявлено хворих 265 осіб (вчора 251). Також 142 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 155) і 190 – на Львівщині (вчора 215), 247 – на Харківщині (вчора 242), 182 – в Івано-Франківській (вчора 176).

    лікарня Івано-Франківськ ліжко коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ