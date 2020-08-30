Лабораторії Ізраїлю оголосили страйк і відмовилися робити тести на коронавірус



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Фото The Jerusalem Post

Представники профспілки вимагають підвищення зарплат через збільшення навантаження на працівників під час пандемії

В Ізраїлі понад 2000 лабораторій оголосили безстроковий страйк та відмовилися робити тести на коронавірус. Працівники вимагають підняття зарплат.

Профспілка ізраїльських медиків просить покращення трудових умов для лаборантів, оскільки в період пандемії значно збільшилося навантаження на персонал, який, окрім звичайних аналізів, повинен проводити тести на коронавірус. Також представники профспілки вимагають підвищення зарплат через збільшення навантаження на працівників під час пандемії.

Про це повідомляє The Jerusalem Post. Зазначається, що у Міністерстві охорони здоров’я знали про претензії лабораторій ще кілька тижнів тому, однак ніяк на це не відреагували.

Відомо, що у протесті беруть участь співробітники медичних лабораторій лікарень, лікарняних кас, а також установ громадського здоров’я при міністерстві охорони здоров’я.

Профспілки вимагають підписання колективної трудової угоди, а також встановлення мінімальної зарплати в 50 шекелів (майже $15) на годину для лаборанта-початківця. Ще серед вимог – визначення коефіцієнта ставок відповідно до кількості перевірок і приросту населення в Ізраїлі, розробка програми усунення недоліків, виявлених державним контролером у 2016 році, і припинення найму працівників за індивідуальним контрактом або через дослідницькі фонди, йдеться у повідомленні.

Видання наголошує, що напередодні переговори між представниками профспілки мікробіологів, біохіміків і працівників лабораторій і Міністерством фінансів завершилися провалом. Голова профспілки Естер Едмон заявила, що міністерство «намагалося обмежитися порожніми обіцянками замість того, щоб реально змінити ставлення до працівників державних лабораторій». Вона також розкритикувала те, як готується приватизація лабораторій у країні.

Відтак, на час страйку в таких дослідницьких установах вирішили проводити тільки термінові перевірки. Виняток зробили для хворих на онкологічні захворювання, а також пар, які перебувають на лікуванні від безпліддя, і пацієнтів, які перебувають у приймальних відділеннях лікарень, інтенсивної терапії та для недоношених дітей.

Зазначається, що також досліджуватимуть аналізи для працівників лікувальних установ, які мали контакт із кров’ю пацієнта, і всі тестування, необхідні для здійснення пересадки органів. Водночас страйкарі відмовилися проводити аналізи для планових операцій, що може привести до їхнього скасування. А повідомлення щодо перевірок на коронавірус вирішили направляти лише тим, чий результат позитивний.

Нагадаємо, в Ізраїлі розробили пристрій, який може виявити коронавірус за 30 секунд.

Як повідомлялося, Нетаньяху хоче провести в Ізраїлі масове тестування на Covid-19.

Джерело: Обозреватель