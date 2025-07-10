Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

На Рівненщині лікарі з ока жінки видалили 11-сантиметрового паразита

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
На Рівненщині лікарі з ока жінки видалили 11-сантиметрового паразита
У пацієнтки діагностували підшкірний дирофіляріоз
фото з відкритих джерел

Після огляду та операції встановлено, що причиною нездужання був глист Dirofilaria repens, який паразитував під шкірою ока

У 52-річної мешканки Сарненського району з верхньої повіки правого ока лікарі-офтальмологи видалили 11-сантиметрового гельмінта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на центр контролю та профілактики хвороб Рівненщини.

Зазначається, що наприкінці червня жінка звернулася у медичний заклад, оскільки впродовж двох останніх тижнів відчувала загальну слабкість, головний біль, біль та набряки, які мігрували у ділянці правої щоки, лоба і під очним яблуком.

Після огляду було з’ясовано, що причиною нездужання було паразитування під шкірою глиста Dirofilaria repens. Пацієнтку прооперували.

Наразі жінка почувається задовільно, в осередку захворювання розпочато комплексне епідеміологічне та епізоотологічне розслідування.

Фахівці наголошують, що з початку року це четвертий випадок захворювання у Рівненській області на підшкірний дирофіляріоз у людини та вже 54-й, з часу першої його реєстрації у 2005 році.

На Рівненщині лікарі з ока жінки видалили 11-сантиметрового паразита фото 1

Як вберегтися 

Джерелом захворювання є собаки, коти та дикі м’ясоїдні тварини, від яких інвазія передається не безпосередньо, а лише через специфічних переносників, здебільшого комарів, мошок, ґедзів та кліщів. Тому, наголошують у центрі контролю, власникам тварин варто вчасно відвідувати ветеринарного лікаря та виконувати всі його рекомендації щодо догляду за домашніми улюбленцями, зокрема дегельмінтизації.

Під час перебуванні на природі громадянам слід обов’язково застосовувати репеленти для відлякування кровосисних членистоногих та захищати свої оселі за допомогою фумігаторів й протимоскітних сіток на вікнах і дверях.

Нагадаємо, комісія Всесвітньої організації охорони здоров'я визнала самотність серйозною загрозою громадському здоров'ю. За оцінками фахівців, щогодини близько 100 осіб у світі вмирають від причин, пов'язаних із самотністю.

Також «Главком» писав, що у курортних регіонах Туреччини спостерігається навала смертельно небезпечних кліщів. Як правило, активність паразитів спостерігається на півночі країни, проте зараз вони дісталися навіть Стамбула.

Теги: лікарня здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Здоров'я

На Рівненщині лікарі з ока жінки видалили 11-сантиметрового паразита
На Рівненщині лікарі з ока жінки видалили 11-сантиметрового паразита
Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність
Де оздоровитися в Україні: популярні напрямки та послуги медичного туризму
Де оздоровитися в Україні: популярні напрямки та послуги медичного туризму
У Рівному дитина проковтнула ртуть із термометра
У Рівному дитина проковтнула ртуть із термометра
Деякі аптеки втратять ліцензії. Глава Нацслужби здоров'я назвала умову
Деякі аптеки втратять ліцензії. Глава Нацслужби здоров'я назвала умову
МОЗ анонсував безкоштовну вакцинацію проти вірусу папіломи людини
МОЗ анонсував безкоштовну вакцинацію проти вірусу папіломи людини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2025
25K
На Закарпатті група чоловіків вигадала цікавий спосіб, як переплисти Тису
19K
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
15K
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
14K
Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність

Новини

Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Сьогодні, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:05

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua