На Рівненщині лікарі з ока жінки видалили 11-сантиметрового паразита

Після огляду та операції встановлено, що причиною нездужання був глист Dirofilaria repens, який паразитував під шкірою ока

У 52-річної мешканки Сарненського району з верхньої повіки правого ока лікарі-офтальмологи видалили 11-сантиметрового гельмінта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на центр контролю та профілактики хвороб Рівненщини.

Зазначається, що наприкінці червня жінка звернулася у медичний заклад, оскільки впродовж двох останніх тижнів відчувала загальну слабкість, головний біль, біль та набряки, які мігрували у ділянці правої щоки, лоба і під очним яблуком.

Після огляду було з’ясовано, що причиною нездужання було паразитування під шкірою глиста Dirofilaria repens. Пацієнтку прооперували.

Наразі жінка почувається задовільно, в осередку захворювання розпочато комплексне епідеміологічне та епізоотологічне розслідування.

Фахівці наголошують, що з початку року це четвертий випадок захворювання у Рівненській області на підшкірний дирофіляріоз у людини та вже 54-й, з часу першої його реєстрації у 2005 році.

Як вберегтися

Джерелом захворювання є собаки, коти та дикі м’ясоїдні тварини, від яких інвазія передається не безпосередньо, а лише через специфічних переносників, здебільшого комарів, мошок, ґедзів та кліщів. Тому, наголошують у центрі контролю, власникам тварин варто вчасно відвідувати ветеринарного лікаря та виконувати всі його рекомендації щодо догляду за домашніми улюбленцями, зокрема дегельмінтизації.

Під час перебуванні на природі громадянам слід обов’язково застосовувати репеленти для відлякування кровосисних членистоногих та захищати свої оселі за допомогою фумігаторів й протимоскітних сіток на вікнах і дверях.

Нагадаємо, комісія Всесвітньої організації охорони здоров'я визнала самотність серйозною загрозою громадському здоров'ю. За оцінками фахівців, щогодини близько 100 осіб у світі вмирають від причин, пов'язаних із самотністю.

Також «Главком» писав, що у курортних регіонах Туреччини спостерігається навала смертельно небезпечних кліщів. Як правило, активність паразитів спостерігається на півночі країни, проте зараз вони дісталися навіть Стамбула.