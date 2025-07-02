Курорти Туреччини заполонили смертельно небезпечні кліщі

У Туреччині зростає небезпека через велику кількість кліщів, які заражені конго-кримською геморагічною лихоманкою

Туреччина зіткнулася з новою проблемою. У курортних регіонах країни спостерігається навала смертельно небезпечних кліщів. Ситуацію вже визнали аномальною: як правило, активність паразитів спостерігається на півночі країни, проте тепер через спеку дісталися навіть Стамбула. При цьому деякі турки у боротьбі із кліщами йдуть на крайнощі. Про це пише «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ.

Турецький інформаційний портал Antalyahakkında повідомив, що кліщі, укуси яких можуть призвести до смерті, були виявлені в курортній Анталії. Зазначається, що влада міста попередила громадян про нову загрозу через високі температури на півдні країни: людей закликають уважно оглядати себе після прогулянок парками та лісами. Зазвичай у Туреччині від навали кліщів щороку страждають жителі північних провінцій, проте цього року через спеку вони почали з'являтися навіть у Стамбулі.

Навали кліщів для мешканців Туреччини – не новина. Однак зараз ареал їхнього існування суттєво розширився, що не може не дивувати місцевих учених, які пов'язують аномалію зі спекотною погодою, яка встановилася на території країни.

Відомо, що з початку 2025 року на території провінції Сівас від укусів кліщів вже померло щонайменше 10 осіб – усі вони були заражені конго-кримською геморагічною лихоманкою. Це небезпечна природно-осередкова інфекція, яку почали виявляти у 1940-х роках у Криму. Недуга може викликати у зараженого крововилив та лихоманку. Смертність від нього за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я становить близько 40%.

Пожежа через кліща

У Туреччині чоловік влаштував лісову пожежу через кліща. Суд у турецькій провінції Маніса заарештував чоловіка, який влаштував лісову пожежу на 12 гектарів після спроби знищити кліща, повідомляє CNN Türk.

«Пожежа в Манісі знищила вже 12 гектарів сільськогосподарських земель і лісу. Жандармерія, розслідуючи причини пожежі, затримала Озджана Ташхана і встановила, що в пожежі винен він. Ташхан розповів на допиті, що спалив подушку, на якій знайшов кліща, і викинув її в сад», – пише видання.

Пожежні підрозділи продовжують гасити дев'ять лісових пожеж, а всього за п'ять діб у країні зафіксовано понад 340 пожеж, повідомив раніше міністр сільського та лісового господарства Ібрагім Юмакли.