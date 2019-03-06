На український ринок потрапили браковані презервативи



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Браковані Durex RealFeel можна купити в інтернет-магазинах

Партії не були допущені до продажу і вважалися знищеними

В Україні на ринок потрапили браковані презервативи Durex RealFeel в упаковках по три і 12 штук. Про це повідомляє Держлікслужба на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що представник виробника презервативів Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Великобританія з метою контролю своєї продукції придбав виріб свого бренду в інтернеті під номерами партій, які раніше були не допущені в обіг і вважалися знищеними. Йдеться про «презервативи латексні із силіконовою змазкою Durex RealFeel (натуральні відчуття), 3 шт. і 12 шт.» партії №: 1000433147, 1000494067, 1000474803.

«Зазначені партії не відповідають вимогам технічних регламентів до медичних виробів. Через зазначені проблеми вони (партії) не отримали дозволу на продаж, проте все-таки з'явилися в незаконний спосіб на ринку України», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для захисту споживачів компанія-представник виробника звернулася до правоохоронних органів України. Зі свого боку, Держлікслужба вживає всіх необхідних заходів згідно з чинним законодавством.