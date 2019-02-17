Наступного тижня прогнозують аж три магнітні бурі



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19 та 21 лютого числа прогнозують магнітні збудження, близькі до магнітної бурі першого рівня G1

Наступного тижня 19 та 21 лютого числа прогнозують магнітні збудження, близькі до магнітної бурі першого рівня G1, а 20 лютого астрономи очікують магнітну бурю першого рівня G1.

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

«Наступного тижня 19 та 21 лютого числа прогнозують магнітні збудження, близькі до магнітної бурі першого рівня G1, а 20 лютого астрономи очікують магнітну бурю першого рівня G1», — сказано у повідомлені.

Згідно зі стандартною шкалою NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи — слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати — невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи — полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18−19 березня, 20 квітня і 5−6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події минулого року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.

Крім того 11 вересня на Землі спостерігалася одна з найбільших магнітних бурь минулого року.