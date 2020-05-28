Навколо МОЗ і особисто Степанова намагаються роздути черговий скандал - експерт



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Скандали навколо Максима Степанова - результат роботи ексміністра охорони здоров'я Уляни Супрун і її команди, - Сазонов

Скандали повинні змусити Зеленського прибрати міністра Степанова,- Сазонов

Навколо МОЗ і особисто міністра охорони здоров'я Максима Степанова намагається роздути черговий скандал, так звана, група прихильників ексглави МОЗ. Таку думку висловив експерт Кирило Сазонов в своєму Facebook.

Сазонов стверджує, що скандали повинні примусити президента Зеленського прибрати з поста Степанова.

За словами експерта, скандали навколо Максима Степанова - результат роботи ексміністра охорони здоров'я Уляни Супрун і її команди.

«За півтора місяці на посаді його вже в чому тільки не звинувачували. Спочатку в занадто жорсткому карантині, далі були звинувачення в занадто швидкому пом'якшення карантинних заходів, в згортанні медреформи. За підсумком ці теми вичерпали самі себе: карантинні заходи виправдані світовим досвідом і рекомендаціями возом, пом'якшення - теж здійснюється поетапно відповідно до критеріїв. Реформа теж триває», - вважає Сазонов.

Експерт зазначає, що і звинувачення в закупівлі спеціальних костюмів за завищеною вартістю безпідставні, адже закупівля костюмів здійснювалася згідно спеціальних критеріїв захисту для медичного персоналу:

«Але «супрунята» просто так не здаються. Знайшли ще один привід для невдоволення - костюми по 500 грн. І, навіть якщо не брати до уваги, ніякі інші критерії, на кшталт специфіки самих костюмів, які повинні відповідати ряду вимог, а задуматися: що таке 500 гривень в порівнянні з людським життям лікаря, який буде його надягати? 500 гривень за лікаря - це багато чи мало?».

Як заявляє Сазонов, дії нинішнього міністра Степанова розкривають багаторічні корупційні схеми попередньої влади:

«Просто Степанов не влаштовує, він заважає, він починає піднімати такі питання, про які роками мовчали і «дивилися крізь пальці». Зміна курсу медреформи дуже не до душі окремим особистостям, які кілька років займалися «імітацією бурхливої діяльності» та побоюються, що за це їх можуть притягнути до відповідальності. Саме з цією метою вони і вигадують скандали на порожньому місці. Загалом, роблять все, щоб збити громадськість з пантелику і змістити акценти зі своїх «заслуг» на діяльність міністра».