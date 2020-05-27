За два місяці міжнародні організації передали Україні ліки на 1 млрд гривень, - Степанов



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Максим Степанов: зараз у країні є залишок ліків на суму 3,9 млрд гривень і очікуються поставки від міжнародних організацій на суму 4,6 млрд гривень

Міністр охорони здоров'я зазначив, що ліки були куплені за рахунок держбюджету

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що за два місяці міжнародні закупівельні організації передали Україні ліків, придбаних на кошти державного бюджету, на суму понад 1 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

«Ми суттєво прискорили поставки лікарських засобів від наших партнерів, міжнародних організацій. Протягом останніх двох місяців ми отримали лікарських засобів більш ніж на 1 млрд гривень, які відразу було доправлено до регіонів», - цитуються в ньому слова міністра.

Зазначається, що зараз у країні є залишок ліків на суму 3,9 млрд гривень і очікуються поставки від міжнародних організацій на суму 4,6 млрд гривень.

Також повідомляється, що вже оформлено всі необхідні документи для початку закупівель ліків за кошти держбюджету на 2020 рік.

Як повідомлялись, Степанов розраховує на початок закупівель лікарських засобів за кошти державного бюджету на 2020 рік до 31 травня.

Раніше Кабінет Міністрів затвердив перелік лікарських засобів, які будуть закуповуватися за рахунок державного бюджету на 2020 рік.

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Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людей, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.