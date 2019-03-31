Супрун розповіла, що треба випити, аби розслабитись після виборів



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Трав'яні чаї допомагають зняти тривожність і запальні процеси

Зняти напругу в очікуванні результатів виборів президента України краще трав'яними чаями, а не алкогольними напоями, радить в.о. голови МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook 31 березня.

Гібіскус - знижує тиск і знімає набряки. За регулярного вживання знижує загальний рівень холестерину. Нагадує каберне.

Білий чай - запобігає появі зубного каменю і вільнорадикальним процесам у корі головного мозку.

Вербена - знімає тривожність, покращує травлення, має могутні антиоксидантні властивості.

Ромашка лікарська заспокоїть не гірше від алкоголю, адже сприяє утворенню гамма-аміномасляної кислоти, гальмівного нейромедіатора; запобігає розвитку остеопорозу.

Мелісса має спазмолітичну дію, зменшує запалення, заспокоює і має могутні антиоксидантні властивості.

Зелений чай - потужний антиоксидант, знижує рівень кортизолу і навіть запобігає деменцію, знижує ризик хвороби Альцгеймера і накопичення вісцерального жиру.

Звіробій покращує утворення серотоніну, дефіцит якого пов'язаний із клінічною або сезонною депресією.