  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Супрун розповіла, що треба випити, аби розслабитись після виборів

    • Розсилка
    Супрун розповіла, що треба випити, аби розслабитись після виборів

    Трав'яні чаї допомагають зняти тривожність і запальні процеси

    Зняти напругу в очікуванні результатів виборів президента України краще трав'яними чаями, а не алкогольними напоями, радить в.о. голови МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook 31 березня.

    Гібіскус - знижує тиск і знімає набряки. За регулярного вживання знижує загальний рівень холестерину. Нагадує каберне.

    Білий чай - запобігає появі зубного каменю і вільнорадикальним процесам у корі головного мозку.

    Вербена - знімає тривожність, покращує травлення, має могутні антиоксидантні властивості.

    Ромашка лікарська заспокоїть не гірше від алкоголю, адже сприяє утворенню гамма-аміномасляної кислоти, гальмівного нейромедіатора; запобігає розвитку остеопорозу.

    Мелісса має спазмолітичну дію, зменшує запалення, заспокоює і має могутні антиоксидантні властивості.

    Зелений чай - потужний антиоксидант, знижує рівень кортизолу і навіть запобігає деменцію, знижує ризик хвороби Альцгеймера і накопичення вісцерального жиру.

    Звіробій покращує утворення серотоніну, дефіцит якого пов'язаний із клінічною або сезонною депресією.

    здоров'я продукти Уляна Супрун хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ