Вчені заявили про прорив у лікуванні раку підшлункової залози

Вчені сподіваються, що вже найближчим часом їм вдасться значно підвищити тривалість життя хворих на рак підшлункової залози

Вчені з Інституту онкологічних досліджень у Лондоні вважають, що поєднання імунотерапії та ультразвукового впливу може стати проривним способом боротьби з раком підшлункової залози. Про успішні експерименти щодо застосування такої терапії вони розповіли у статті в журналі Journal of the Royal Society Interface.

Ракові клітини використовують спеціальні молекули – контрольні точки імунної відповіді – щоб захистити себе від дій імунної системи. Інгібітори контрольних точок дозволяють обійти цей захист та запустити протипухлинні реакції. Не всі пацієнти, зокрема більшість пацієнтів з раком підшлункової залози, реагують на таке лікування, але комбінація з іншими методами показує хорошу ефективність.

Дослідники поєднали інгібітори контрольних точок з впливом на пухлини фокусованим ультразвуком високої інтенсивності, яке використовується, зокрема, щоб зруйнувати пухлину або тканинні структури, які заважають імунним клітинам до неї дістатися.

Вчені використовували ультразвук та ін'єкції антитіл, що імітують дію інгібіторів контрольних точок на мишах. Поєднання двох підходів дозволило мишам з протоковою аденокарциномою підшлункової залози (саме ця пухлина підшлункової зустрічається у людей найчастіше) прожити на 40% довше за тих, які не отримували лікування, на 25% довші за тих, яких лікували тільки ультразвуком і на 35% довше за ті, яких лікували лише препаратами.

Вплив ультразвуку призводив до вібрації в пухлинах мікробульбашок газу, що змушувало деякі клітини лопатися, виплескуючи вміст. А вміст пухлинних клітин вже приваблював імунні клітини, які вирушали на боротьбу з пухлиною.

Зазвичай вплив ультразвуком проводиться безперервно, але, на думку вчених, пульсуючий вплив імпульсами тривалістю мілісекунди дає більш виражений ефект.

«Це перше в історії дослідження, яке показало користь цих двох методів лікування – ультразвукового впливу у поєднанні з імунотерапією – при раку підшлункової залози, – зазначають автори роботи. – Це дослідження відкриває шлях до клінічних випробувань лікування хворих на рак підшлункової залози за допомогою ультразвуку».

Дослідники сподіваються, що вже найближчим часом їм вдасться значно підвищити тривалість життя хворих на рак підшлункової залози.

Нагадаємо, багато видів раку можна вилікувати, якщо діагностувати захворювання на ранній стадії. Тому варто знати ознаки, котрі свідчать про онкологічне захворювання.

Також, раніше стало відомо, що група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

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