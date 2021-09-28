Незабаром Україна буде на вершині коронавірусного «рейтингу»: прогноз Київської школи економіки

Україна потрапить до трійки великих країн Європи за рівнем захворюваності на Covid-19, попередили у KSE

Аналітики спрогнозували нам «коронавірусне» антилідерство в Європі

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що Україна за тиждень з 11-го місця перейшла у п’ятірку великих країн Європи за рівнем захворюваності Covid-19. Про це під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко, пише Уніан.

За його словами, очікується, що Україна буде і далі рухатися в бік антилідерства, і «питання потрапляння до трійки – це питання одного-двох тижнів».

«Україна вже вийшла на рівень високого плато, який зараз спостерігається в Європі, і, незначно, але перевищила цей рівень. І на наступному тижні ми вже побачимо Україну, яка вже значно перевершуватиме рівень плато європейського», – зазначив він.

Ганиченко підкреслив, що Європа вже понад два місяці перебуває на високому плато, і захворюваність там не спадає.

«Румунія та Україна активно зростають. Румунія продовжує зростати швидкими темпами – понад 60% нових випадків за тиждень. Україна зараз не значно, але сповільнюється… Але в Румунії показники смертності зараз виходять на рівень Росії, яка вже близько трьох місяців перебуває на максимальному європейському рівні у плані смертності», – додав він.

Експерт уточнив, що в Україні смертність Covid-19 також зростає достатньо високими темпами й продовжить зростати.

Станом на 28 вересня в нашій країні Covid-19 діагностовано у 2,4 млн осіб, одужало понад 2,3 млн пацієнтів, а померли 55,9 тис. хворих.

Нагадаємо, аналітик Євген Істребін на своїй сторінці у Facebook опублікував цифри щодо того, скільком відсоткам хворих в Україні знадобилася киснева терапія після госпіталізації.

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