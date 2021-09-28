Різні штами Covid-19? Мережевий аналітик звернув увагу на розбіжності у статистиці від Ляшка

У областях України показники потреби в кисні для госпіталізованих із коронавірусом суттєво різняться

Аналітик Євген Істребін на своїй сторінці у Facebook опублікував цифри щодо того, скільком відсоткам хворих в Україні знадобилася киснева терапія після госпіталізації.

«Особливості національної статистики. Думаю, лікарі зараз почнуть очі закочувати від того, що побачать. Виявляється, в Україні різні штами Covid-19 гуляють, – написав аналітик.

Є в статистиці такий показник «Кількість хворих, яким призначена киснева терапія». Так от, якщо обробити трошки дані, і впорядкувати, то ми побачимо, що наприклад, в Одеській області киснева терапія потрібна всього 40% хворих із підтвердженим Covid-19, а з підозрою – всього 37%, а решта 60-65% просто в лікарню потрапили, укольчики зробити. Те ж саме в Івано-Франківській і Сумській області. Ось такий там легкий Covid-19.

А ось в інших областях киснева терапія потрібна 80-95% хворих. Розумієте, у нас, напевно, різні Covid-19 ходять по Україні. Так, ось такий парадокс. Киснева терапія в Одеській області більшості не потрібна. Там же є цілюще морське повітря, мабуть. Ось така трійка...

А потім вони будуть ліжка зайняті з киснем завзято підкручувати, щоб не вилетіти в червону зону. І вже не перший раз таке», – каже Істребін.

Нагадаємо, Одеська область посіла перше місце за кількістю смертей від коронавірусу протягом минулої доби. 27 вересня від Covid-19 в регіоні померли 18 людей. Загалом в області протягом 27 вересня підтверджено 431 новий випадок хвороби.

Також попри погіршення епідеміологічної ситуації в країні та стрімке заповнення лікарень хворими, в Україні не збираються скасовувати велелюдні концерти та спортивні заходи. І це на тлі переходу України до «жовтої» карантинної зони з 23 вересня.

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