  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Різні штами Covid-19? Мережевий аналітик звернув увагу на розбіжності у статистиці від Ляшка

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У регіонах &laquo;підкручують&raquo; статистику? - Різні штами Covid-19? Мережевий аналітик звернув увагу на розбіжності у статистиці від Ляшка
    У регіонах «підкручують» статистику?
    Фото з відкритих джерел

    У областях України показники потреби в кисні для госпіталізованих із коронавірусом суттєво різняться

    Аналітик Євген Істребін на своїй сторінці у Facebook опублікував цифри щодо того, скільком відсоткам хворих в Україні знадобилася киснева терапія після госпіталізації.

    «Особливості національної статистики. Думаю, лікарі зараз почнуть очі закочувати від того, що побачать. Виявляється, в Україні різні штами Covid-19 гуляють, – написав аналітик.

    Є в статистиці такий показник «Кількість хворих, яким призначена киснева терапія». Так от, якщо обробити трошки дані, і впорядкувати, то ми побачимо, що наприклад, в Одеській області киснева терапія потрібна всього 40% хворих із підтвердженим Covid-19, а з підозрою – всього 37%, а решта 60-65% просто в лікарню потрапили, укольчики зробити. Те ж саме в Івано-Франківській і Сумській області. Ось такий там легкий Covid-19.

    А ось в інших областях киснева терапія потрібна 80-95% хворих. Розумієте, у нас, напевно, різні Covid-19 ходять по Україні. Так, ось такий парадокс. Киснева терапія в Одеській області більшості не потрібна. Там же є цілюще морське повітря, мабуть. Ось така трійка...

    А потім вони будуть ліжка зайняті з киснем завзято підкручувати, щоб не вилетіти в червону зону. І вже не перший раз таке», – каже Істребін.

    243194711_2315121498619157_7949245902306522917_n

    Нагадаємо, Одеська область посіла перше місце за кількістю смертей від коронавірусу протягом минулої доби. 27 вересня від Covid-19 в регіоні померли 18 людей. Загалом в області протягом 27 вересня підтверджено 431 новий випадок хвороби.

    Також попри погіршення епідеміологічної ситуації в країні та стрімке заповнення лікарень хворими, в Україні не збираються скасовувати велелюдні концерти та спортивні заходи. І це на тлі переходу України до «жовтої» карантинної зони з 23 вересня.

    Читайте також:
    Теги: Facebook повітря коронавірус Євген Істребін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Різні штами Covid-19? Мережевий аналітик звернув увагу на розбіжності у статистиці від Ляшка