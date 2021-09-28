Вакцини псуються, а МОЗ ще не визначився, чи робитимуть щеплення третьою дозою

У МОЗ остаточно не вирішили, як ефективно використати вакцини, термін придатності яких спливає

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чи розглядають можливість добровільного щеплення третьою дозою вакцини від Covid-19 з огляду на закінчення їх терміну придатності. Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит «Уніан».

«Питання ревакцинації від коронавірусної хвороби ще вивчається у всьому світі. Є кілька можливих стратегій ревакцинації від коронавірусної хвороби. Наприклад, є окремі рішення щодо так званої підсилюючої або ж бустерної дози для препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Розглядається також модель ревакцинації через один рік – повним курсом щеплення двома дозами вакцини проти коронавірусної хвороби. МОЗ прийматиме рішення відповідно до результатів світових наукових досліджень, рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Міністерство охорони здоров'я обов’язково вийде з відповідною комунікацією та забезпечить українців необхідними вакцинами», – йдеться у відповіді на запит.

У МОЗ повідомили, що з тих вакцин, що країна отримувала, починаючи з 27 липня 2021 року, мають термін придатності (Astrazeneca): до 31 жовтня 2021 року – 1 976 880 доз; до 30 листопада 2021 року – 1 162 600 доз.

Станом на 23 вересня від початку вакцинальної кампанії вакцини Astrazeneca було використано 1 591 038 доз (майже 36% від загальної наявної кількості). Залишки вакцини на регіональних та місцевих складах становлять 2 848 162 дози, на національному складі – 0 доз.

«Логістично вакцинальна кампанія продумується таким чином, щоб мінімізувати наближення до дати терміну придатності вакцини. В Україні діє потужна система фармаконагляду, яка дозволяє нам контролювати лікарські засоби, вакцини тощо. Якщо у вакцини спливатиме термін придатності, вона буде утилізована відповідно до чинних нормативних документів. Ні в якому разі вакцина із порушеними термінами придатності не буде введена пацієнту», – додали в МОЗ.

Зазначимо, від початку кампанії в Україні проведено усього 12 359 741 щеплення від Covid-19.

Раніше міністр розповів, що робитимуть з вакцинами, термін придатності яких спливає.

До слова, напередодні американський президент Джо Байден отримав третє щеплення від коронавірусу.

Також ізраїльські вчені заявили, що третя доза вакцини підвищує захист від коронавірусу в 10 разів.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також МОЗ нагадав, що в Україні дозволено комбінування вакцин Moderna та Pfizer.

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