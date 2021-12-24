Очільник МОЗ розказав, коли в Україні не залишиться жодної області в «червоній» зоні

Незабаром у двох останніх областях скасують найжорсткіші карантинні обмеження – Ляшко

Найближчими днями у Волинській та Запорізькій областях можуть скасувати «червону» зону карантину. Це останні області, у яких наразі діє «червоний рівень» епідемічної небезпеки. Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко, пишуть «Факти».

Міністр зазначив, що Волинська та Запорізька області за ідентифікаторами захворюваності уже не відповідають «червоному» рівню.

У зв’язку з цим МОЗ направило заяву до Кабінету Міністрів про скликання комісії з ТЕБ і НС, яка розгляне питання виключення цих областей із «червоної» зони.

«Ми вчора від Міністерства охорони здоров’я направили відповідну заяву до Кабінету міністрів про скликання комісії з ТЕБ і НС, яка розгляне ситуацію. І потенційно ми найближчими днями зможемо вивести останні дві області з «червоного» рівня епіднебезпеки», – наголосив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, станом на 24 грудня в Україні «червоними» залишаються лише дві області (показники усіх регіонів).

Із четверга, 23 грудня, запроваджено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей, які до цього були у «червоній» зоні.

Водночас рівень захворюваності на Covid-19 в Україні втричі перевищує норму.

Наразі майже кожен другий дорослий українець отримав Covid-щеплення.

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