Вселенський патріарх Варфоломій захворів на Covid-19

Варфоломій має легкі симптоми, а його загальний стан досить хороший

У 81-річного Вселенського патріарха Варфоломія 24 грудня діагностували коронавірус. Він повністю вакцинований, хворіє на Covid-19 у легкій формі і назагал почувається добре, повідомила пресслужба Патріарха.

Одразу після діагнозу Варфоломій, який зараз перебуває у своїй резиденції, звернувся до лікарні для подальших обстежень. Він закликав усіх вірян дотримуватися коронавірусних обмежень і вакцинуватися «для свого блага і блага всього суспільства».

Зазначимо, що 18 грудня зі Вселенським патріархом зустрічався п'ятий президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, щеплення від коронавірусу Варфоломій робив ще минулої зими. Вакцинувався патріарх китайською вакциною Sinovac, яка використовується в Україні.

Раніше Вселенський патріарх Варфоломій переніс стентування в американській лікарні, він почувався добре та в кінці місяця планував відвідати Грецію. Нагадаємо, патріарх прибув до Сполучених Штатів 23 жовтня. У неділю, за інформацією архієпископії, він відчув себе зле через тривалий переліт і напружений графік. Патріарха доставили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона.

Згодом Патріарх Варфоломій розповів про самопочуття після перенесеної операції.

Також нагадаємо, що з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у церкві Святого Миколая в Стамбулі, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувалася святкова літургія українською мовою.