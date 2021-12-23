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    «Червоними» залишаються лише дві області (показники усіх регіонів)

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    Станом на 23 грудня в &laquo;червоній&raquo; зоні епідемічної небезпеки знаходяться Волинська та Запорізька області - «Червоними» залишаються лише дві області (показники усіх регіонів)

    Станом на 23 грудня в «червоній» зоні епідемічної небезпеки знаходяться Волинська та Запорізька області

    фото з відкритих джерел

    Загалом в країні зберігається високий рівень захворюваності на Covid-19

    Cтаном на 23 грудня в «червоній» зоні епідемічної небезпеки знаходяться Волинська та Запорізька області, у «жовтому» рівні перебувають столиця та решта регіонів. Про це свідчать оперативні дані Міністерства охорони здоров'я.

    Рівень захворюваності на Covid-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, станом на 22 грудня по країні складає 257 на 100 тис. населення.

    Рівень госпіталізацій по країні становить 32,6, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Зазначається, що показник рівня госпіталізацій станом на 22 грудня не перевищено в жодній області.

    Також у жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на Covid-19. Так, по країні цей показник складає 27,3% при визначеному граничному рівні у 65%.

    Зазначимо, з четверга, 23 грудня, запроваджується «жовтий» рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей, які до цього були у «червоній» зоні.

    Напередодні, 22 грудня, в Україні виявили понад 7 тис. хворих на Covid-19.

    Обмеження «жовтої» зони

    У «жовтій» зоні карантину забороняється робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників; проведення масових заходів; робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури; робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки; робота спортзалів, басейнів.

    Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають «жовтий» або «зелений» сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від Covid-19.

    До слова, Україна може скоротити термін дії Covid-сертифікатів: МОЗ назвав причину.

    Також у грудні уряд України змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Волинська область Україна Запорізька область карантин коронавірус
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    «Червоними» залишаються лише дві області (показники усіх регіонів)