Шість областей перейшли з «червоної» у «жовту» зону карантину

«Жовтий» рівень епідемічної небезпеки встановлено на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей

З четверга, 23 грудня, запроваджується «жовтий» рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей, які до цього були у «червоній» зоні. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Тelegram.

«21 грудня відбулося почергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 23 грудня 2021 року «жовтий» рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей», – написав Немчінов.

За інформацією Урядового порталу, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на засіданні комісії зауважив, що в цих регіонах спостерігається стабілізація ознак епідемічної небезпеки.

Йдеться, зокрема, про показники щодо завантаженості ліжок, які забезпечені подачею медичного кисню, кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженими та підозрілими випадками коронавірусної інфекції та рівня зростання загальної кількості інфікованих пацієнтів.

«Протягом 7 днів ми бачимо стабілізацію цих показників порівняно з попереднім аналогічним періодом. І останнім стабілізувався показник коефіцієнта випадків інфікування Covid-19. З 13 по 20 грудня на території Київської області він знизився на 4,5%, Миколаївської – на 6%, Черкаської – на 12%, Чернігівської – на 3%, Житомирської – майже на 6%, Сумської – на 5,7%», – зазначив Кузін.

Обмеження «жовтої» зони

У «жовтій» зоні карантину забороняється робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників; проведення масових заходів; робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури; робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки; робота спортзалів, басейнів.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають «жовтий» або «зелений» сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від Covid-19.

До слова, Україна може скоротити термін дії Covid-сертифікатів: МОЗ назвав причину.

Також у грудні уряд України змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів.