Лікарський препарат від тропічних паразитів неочікувано виявився ефективним проти Covid-19

Клінічні випробування показали, що івермектин суттєво знижує смертність від коронавірусу

Використання протиінфекційного препарату івермектину суттєво знижує рівень смертності серед хворих на коронавірус. Про це повідомляє журнал New Microbes and New Infections.

Шість з семи аналізів, проведених у 2021 році, виявили помітне зниження смертності від Covid-19 у порівнянні з контрольною групою.

Під час масових процедур із застосуванням івермектину, наприклад, у Перу надлишкова смертність знизилася в середньому на 74% за 30 днів у 10 штатах. Окрім людей, різке зниження смертності при використанні препарату також спостерігалося у двох видів тварин, залучених до дослідження.

До того ж, як вважають вчені, біологічний механізм івермектину – конкурентне зв'язування зі спайковим білком вірусу SARS-CoV-2, можливо, надає повний захист від появи вірусних мутованих штамів.

Нагадаємо, у 2015 році Нобелівський комітет з фізіології і медицини у своїй єдиній нагороді за лікування інфекційних захворювань за минулі шість десятиліть зазначив відкриття івермектину – препарату, що застосовується проти деяких з найбільш руйнівних тропічних хвороб у світі – онхоцеркозу (річкової сліпоти) та лімфатичного філяріатозу.

Івермектин відкрили у 1975 році та використовувати у 1981 році.

Дослідженнями ефективності препарату проти Covid-19 займався сам його винахідник – нобелівський лауреат Сатоши Омура.

Нагадаємо, МОЗ розповів, коли в усіх регіонах України з’являться ліки від коронавірусу.

Читайте також: