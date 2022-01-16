Епідеміологи назвали маски, які найкраще і найгірше захищають від коронавірусу

Яку б маску ви не обрали, вона має щільно прилягати до обличчя

Маска, або респіратор будуть менш ефективними, якщо вони погано прилягають

Маска, яка добре прилягає до обличчя і зроблена із щільної тканини, має найкращий захист від зараження коронавірусом. Також вкрай ефективними є респіратори на кшталт N95. Про це повідомляє «Голос Америки», посилаючись на епідеміологів США.

Як наголошується, маска має щільно приставати до лиця, без прогалин вздовж країв, або навколо носа. Засіб індивідуального захисту також повинен бути достатньо зручним.

«Маска, або респіратор будуть менш ефективними, якщо вони погано прилягають, або якщо їх неправильно носити чи часто знімати», – сказано в повідомленні.

Зокрема, маски із щільної тканини, яка складена в декілька шарів, надають більший захист. Кращий захист здатні надати хірургічні маски а також KN95.

Натомість, найвищий рівень захисту надають маски-респіратори на кшталт N95, схвалені NIOSH. А от найменш ефективними для захисту є маски з вільноплетеної тканини.

«Респіратор надає краще фільтрування і, якщо його носити правильно впродовж всього часу користування, він може надати вищий рівень захисту, ніж маска з тканини, або процедурна маска», – кажуть фахівці.

«Найкращий захист від «Омікрону» – це маски плюс вакцини, плюс бустер», – додають епідеміологи.

Раніше повідомлялося, що бренд Razer представив захисну маску Project Hazel, яка отримала назву Zephyr. Тепер у рамках виставки CES 2022 компанія показала оновлену модель Razer Zephyr Pro.

Зовні маска не змінилася, тільки в нижній частині з'явилися решітки динаміків, а у повітрозабірників тепер є кнопка, що включає підсилювач голосу. Гучномовець – це головна відмінність нової моделі. Він дозволяє видавати до 60 дБ гучності на відстані одного метра.