«Омікрон» потрапив в Україну: симптоми та відмінність від інших штамів

Нова мутація виявилася більш заразною

В Україні виявили новий мутований штам коронавірусної інфекції «Омікрон», який упродовж тривалого часу намагаються дослідити вчені з усіх куточків світу. Хворобу привезла людина, яка прибула в країну з Об’єднаних Арабських Еміратів і контактувала там з інфікованими коронавірусом громадянами.

Як вдалося з`ясувати дослідникам, симптоми оновленого коронавірусу суттєво відрізняються від вже відомих світу штамів, пише британське видання Daily Telegraph.

На підставі аналізів, які були відібрані у близько 78 тис. пацієнтів, яким діагностували хворобу, основними симптомами «Омікрону» є такі:

першіння у горлі, подібне на «дряпання»;

відсутність кашлю;

нежить;

ломота в тілі та млявість;

легке підвищення температури тіла (іноді);

висипі (у переважній більшості виникають у дітей).

Як наголошують представники міністерства охорони здоровʼя України (МОЗ), у більшості випадків «Омікрон» протікає у легкій формі та поки що суттєвих побоювань не викликає, адже жодного летального випадку, спричиненого хворобою, не виявлено. Це може бути зумовлено з тим, що оновлену мутацію зазвичай виявляли у вже вакцинованих пацієнтів, а третина з них вже навіть встигла пройти ревакцинацію.

Як повідомляють в UNICEF, відмінностей вже звичних штамів коронавірусу від мутованого, то, наприклад «Дельта» супроводжується високою температурою, сильним тривалим кашлем, втратою смаку та нюху.

Що стосується дієвості вакцини проти «Омікрону», то тут версії експертів різняться. І більшість з них переконана, що стовідсотково захисту вже наявні препарати від коронавірусу наразі не дають. При цьому наголошується, що лише загальна імунізація населення може призупинити швидке поширення хвороби, яка з феноменальною швидкістю розповсюджується світом через високий рівень заразності.

Раніше міністри охорони здоров'я країн G7 («Великої сімки» – Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» є найбільшою загрозою для глобальної охорони здоров'я.

Крім того, мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

Зауважимо, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».

Напередодні головна інфекціоніста України Ольга Голубовська висловила припущення, що штам Covid-19 «Омікрон» уже циркулює в нашій країні. Вона розповіла, що симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон», який вже поширюється планетою, мало чим відрізняються від симптомів інших варіантів.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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