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    Легені пошкоджено на 90%: матері, що бореться з наслідками Covid-19, та її сину потрібна допомога

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    Столичний пологовий будинок №4,&nbsp;де вже два місяці рятують Жанну Вечірко - Легені пошкоджено на 90%: матері, що бореться з наслідками Covid-19, та її сину потрібна допомога
    Столичний пологовий будинок №4, де вже два місяці рятують Жанну Вечірко
    фото з відкритих джерел

    Жанна Вечірко вже два місяці бореться з хворобою, фінансовий ресурс родини вичерпано

    У Київському пологовому будинку №4 вже два місяці за життя бореться молода мама – 25-річна Жанна Вечірко із села Губське, що на Полтавщині. Жінка захворіла на коронавірус на шостому місяці вагітності, і з того часу весь час перебуває в реанімації. Про це повідомляє землячка Жанни, журналістка Оксана Щербак. За її даними, легені хворої пошкоджено на 90%, вона впадала в кому, була на апараті штучного дихання. Наприкінці листопада Жанні зробили кесарів розтин. На світ з’явився хлопчик вагою менше, ніж 1,5 кілограма. І мама, і малюк потребують інтенсивного та дорогого лікування. Фінансові ресурси сім’ї вже вичерпано, пише Оксана Щербак.

    «Щодня родина витрачає від 5 тис грн на ліки. Вчора, наприклад, за надсучасний антибіотик довелося заплатити 17 тис грн. За два місяці лікування родина витратила вже понад 300 тис. грн. Бюджет родини повністю спустошений. Зупинити ж боротьбу означає забрати у Жанни останній шанс, а у малюка маму, а у Сергія, який пройшов добровольцем АТО, отримавши два поранення, дружину і матір його сина. Я особисто з дитинства знаю родину Жанни і її сестру Таню. Це прості, відкриті і дуже порядні люди. Родина соромилася тривалий час звертатися по допомогу і тягнула все власними силами, але зараз всі опинилися над прірвою», – пише Оксана Щербак. Вона додає, що Жанна до декретної відпустки сама працювала медсестрою і допомагала також хворим на Covid-19.

    Допомогти родині можна, перерахувавши гроші на карту:
    5168757413105810 Приватбанк – Колісник Тетяна Олександрівна (рідна сестра хворої)

    Раніше повідомлялося, що остання хвиля пандемії коронавірусу вирізняється новими видами ускладнень хвороби у пацієнтів. До того ж останнім часом до лікарень значно частіше стали потрапляти вагітні жінки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак.

    Читайте також інтерв'ю: Керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак: У багатьох пацієнтів з Covid-19 є психічні розлади
    Теги: АТО гроші лікар Приватбанк хвороби жінка інфекція ліки рак час коронавірус Любомир Рак
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    Легені пошкоджено на 90%: матері, що бореться з наслідками Covid-19, та її сину потрібна допомога