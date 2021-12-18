Легені пошкоджено на 90%: матері, що бореться з наслідками Covid-19, та її сину потрібна допомога

Жанна Вечірко вже два місяці бореться з хворобою, фінансовий ресурс родини вичерпано

У Київському пологовому будинку №4 вже два місяці за життя бореться молода мама – 25-річна Жанна Вечірко із села Губське, що на Полтавщині. Жінка захворіла на коронавірус на шостому місяці вагітності, і з того часу весь час перебуває в реанімації. Про це повідомляє землячка Жанни, журналістка Оксана Щербак. За її даними, легені хворої пошкоджено на 90%, вона впадала в кому, була на апараті штучного дихання. Наприкінці листопада Жанні зробили кесарів розтин. На світ з’явився хлопчик вагою менше, ніж 1,5 кілограма. І мама, і малюк потребують інтенсивного та дорогого лікування. Фінансові ресурси сім’ї вже вичерпано, пише Оксана Щербак.

«Щодня родина витрачає від 5 тис грн на ліки. Вчора, наприклад, за надсучасний антибіотик довелося заплатити 17 тис грн. За два місяці лікування родина витратила вже понад 300 тис. грн. Бюджет родини повністю спустошений. Зупинити ж боротьбу означає забрати у Жанни останній шанс, а у малюка маму, а у Сергія, який пройшов добровольцем АТО, отримавши два поранення, дружину і матір його сина. Я особисто з дитинства знаю родину Жанни і її сестру Таню. Це прості, відкриті і дуже порядні люди. Родина соромилася тривалий час звертатися по допомогу і тягнула все власними силами, але зараз всі опинилися над прірвою», – пише Оксана Щербак. Вона додає, що Жанна до декретної відпустки сама працювала медсестрою і допомагала також хворим на Covid-19.

Допомогти родині можна, перерахувавши гроші на карту:

5168757413105810 Приватбанк – Колісник Тетяна Олександрівна (рідна сестра хворої)

Раніше повідомлялося, що остання хвиля пандемії коронавірусу вирізняється новими видами ускладнень хвороби у пацієнтів. До того ж останнім часом до лікарень значно частіше стали потрапляти вагітні жінки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак.