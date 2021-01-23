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    Оперативні дані МОЗ: коронавірус за добу виявили у 4928 людей

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    За весь час пандемії захворіло 1187897 осіб - Оперативні дані МОЗ: коронавірус за добу виявили у 4928 людей
    За весь час пандемії захворіло 1187897 осіб

    За добу з коронавірусом госпіталізовано 1862 людини

    В Україні за минулу добу, 22 січня, виявлено 4928 нових хворих на коронавірус. Це на 420 людей менше, ніж попередньої доби (5348). Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник. Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1862 особи;
    • летальних випадків – 116;
    • одужало – 13138 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 40144 (зокрема методом ПЛР – 22667, методом ІФА – 17477).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1187897 осіб;
    • одужало – 942107 осіб;
    • летальних випадків – 21778;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6080495.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу, виявлено 5348 нових хворих на коронавірус. Це на 235 людей менше, ніж попередньої доби (5 583). Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників.

    Минулої доби:

    • госпіталізовано – 1900 осіб;
    • летальних випадків – 163;
    • одужало – 14239 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 43593 (зокрема методом ПЛР – 23410, методом ІФА – 20183).
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    Теги: Максим Степанов епідемія коронавірус
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